WordPress prendra en charge les images WebP pour améliorer la vitesse des sites Web

” À partir de la version 5.8 de WordPress, vous pouvez télécharger et utiliser des images WebP dans WordPress comme vous le feriez aujourd’hui avec une image JPEG ou PNG (pour autant que votre service d’hébergement Web supporte le format WebP) “, a déclaré WordPress. ” Passer au format WebP pour vos images améliorera les performances de votre site et l’expérience des visiteurs de votre site“.

Selon un article de blog de l’entreprise, les images WebP sont environ 30% plus petites en moyenne que leurs équivalents JPEG ou PNG, de sorte que leur utilisation devrait aider à la vitesse du site et économiser l’utilisation de la bande passante .