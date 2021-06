Votre Chromebook pourra bientôt contrôler et refléter votre smartphone Android

Google pourrait bientôt emprunter une fonctionnalité utile à Windows 10 de Microsoft pour permettre à son système d’exploitation Chrome OS de mieux s’intégrer aux smartphones Android. L’entreprise travaillerait à l’introduction de nouvelles fonctionnalités dans Phone Hub sur Chrome OS afin de donner aux Chromebooks la possibilité de refléter le contenu sur les écrans des téléphones Android. Cela permettrait à Google de créer un écosystème plus cohérent et unifié autour des Chromebooks et des smartphones Android.

La future fonctionnalité non confirmée a été découverte par XDA Developers. La publication a trouvé des chaînes de code dans un démontage de la dernière version des services Google Play sur Android. Le code contient un langage qui apporte le streaming d’applications aux Chromebooks et suggère que cette fonctionnalité pourrait arriver un jour dans le futur.

Selon l’examen de l’APK des Play Services par XDA Developers, le code contient la chaîne :

<string name=”apps_stream_enabled_description”>Stream d’apps sur votre Chromebook</string>.

<string name=”apps_stream_enabled_title”>Apps</string>.

Chrome Unboxed a spéculé que Google pourrait potentiellement mettre en œuvre cette fonctionnalité en utilisant la norme WebRTC qui a été utilisée sur les applications de chat.

Si elle est exacte, cette fonctionnalité serait analogue à ce que Microsoft a réalisé avec l’application Votre téléphone, qui permet aux utilisateurs de Windows 10 de voir leurs écrans de téléphone et les notifications de certains appareils Android couplés. Samsung a également sa propre solution, appelée DeX for PC, qui permet à ses smartphones Galaxy d’être mis en miroir sur un PC ou un Mac. Non seulement cela vous permet d’avoir le contrôle de votre smartphone pendant que vous travaillez sur un appareil plus grand – comme un ordinateur portable ou de bureau — mais vous pouvez afficher le contenu de votre téléphone sur un écran plus grand, partager des fichiers et des images entre votre ordinateur de bureau et votre téléphone, et également répondre aux SMS et aux chats en utilisant le clavier de votre ordinateur portable pour plus de commodité.

Disponible par une mise à jour ?

Le streaming et la mise en miroir d’applications sur Chrome OS pourraient faire partie du projet Eche de Google, selon Chrome Unboxed, et pourraient arriver dans le cadre d’une mise à jour de Phone Hub. L’application Phone Hub permet actuellement aux Chromebooks de gérer les notifications, d’afficher les onglets récents du navigateur Chrome et d’activer le tethering.

On ne sait pas encore comment Google va implémenter le streaming téléphonique sur les Chromebooks. Microsoft, par exemple, propose plusieurs modes pour l’application Your Phone. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des notifications téléphoniques et de passer des appels par le biais de leurs appareils Android directement sur Windows 10, ou ils peuvent opter pour un mode plus avancé dans lequel l’écran entier du téléphone serait reflété dans une fenêtre ouverte sur leur bureau Windows.

Actuellement, l’icône de l’application Phone Hub présente une image générique d’un smartphone avec une bulle de chat, ce qui pourrait suggérer une mise en œuvre plus limitée où seules les notifications — comme celles des SMS et des chats — sont reflétées sur l’écran du Chromebook. Google a poussé sa norme RCS pour les SMS comme une alternative Android au populaire système iMessage d’Apple, et avoir des messages en miroir sur Chrome OS et sur les téléphones et tablettes Android permettrait au moins à Google la capacité d’égaler ce qui est offert sur iOS et macOS. La mise en miroir complète du téléphone pourrait être une fonctionnalité bienvenue, mais étant donné que Chrome OS prend déjà en charge les applications Android, son utilité pourrait être plus limitée.