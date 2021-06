Le Huawei Mate 50 pourrait être annulé

Après l’interdiction, Huawei a semblé continuer comme si de rien n’était, en vendant ses smartphones à un prix élevé dans le monde entier, et pas seulement en Chine (où l’absence d’applications Google n’est pas un problème, car elles ne sont pas utilisées là-bas). HarmonyOS mentionné plus haut est un tout nouveau système d’exploitation conçu par la société, destiné à remplacer Android sur ses appareils.

Prenez cette information avec des pincettes, la source n’étant pas la plus fiable. Il est donc probable que nous devrons attendre la fenêtre de lancement approximative du smartphone, en septembre, pour voir s’il est effectivement lancé ou non.