Les clés de produit Windows 7 fonctionnent toujours sous Windows 11

Aujourd’hui, il est toujours possible d’activer Windows 10 avec une clé de produit Windows 7 et donc de passer au nouveau système d’exploitation sans payer. Et la fuite de la version de Windows 11 montre que cela ne changera pas lors de la sortie de la prochaine version, bien que ce ne soit pas nécessairement une surprise, pour être honnête.

En 2015, lorsqu’elle a lancé Windows 10, Microsoft a permis à Windows 7 et Windows 8.1 d’être mis à niveau gratuitement vers le nouveau système d’exploitation. Une option permettant d’activer Windows 10 à l’aide d’une clé de produit Windows 7 a été ajoutée ultérieurement, la campagne étant censée prendre fin lorsque Windows 10 a eu un an.

Inutile de dire que, bien qu’il s’agisse d’une version preview et non officielle, elle contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui suggèrent que Windows 11 est en effet une version importante qui donnera à Windows 10 une refonte complète d’un bout à l’autre.