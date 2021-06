Motorola Defy 2021 : spécifications et rendus avant le lancement

Motorola semble tout à fait prête à faire revenir la série Motorola Defy. Le smartphone, dont le nom de code est Athena ou Bathena, a été repéré pour la première fois sur la Google Play Console plus tôt cette année. Puis il a été vu dans un listing sur Geekbench, cette fois sous le nom de « Bullit Motorola defy ». Aujourd’hui, des fuites plus concrètes pour le Motorola Defy 2021 ont fait surface, révélant le design, les spécifications et le prix.

Selon les tweets partagés par Evan Blass, nous savons maintenant à quoi ressemblera le Motorola Defy 2021 et ce qu’il aura sous le capot. Les rendus divulgués montrent l’appareil et vous pouvez trouver certains d’entre eux joints ci-dessous.

Motorola Defy 2021 pic.twitter.com/NdKY7BYb0h — Evan Blass (@evleaks) June 16, 2021

Le Motorola Defy 2021 aura un dos texturé avec un capteur d’empreintes digitales et un bloc à trois caméras. Ce dernier comprendra un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sur le devant, il y a un capteur photo de 8 mégapixels.

Les bords ont les boutons de volume habituels et une touche d’alimentation, le bord inférieur dispose d’un port USB-C, d’une grille de haut-parleur et d’une prise audio de 3,5 mm. Les dimensions de l’appareil sont de 170 x 78 x 11 mm et il pèse environ 200 g. Il est attendu en deux variantes de couleur — vert et noir, selon les rendus.

Il est probable que le Motorola Defy 2021 soit équipé d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (1 600 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran sera doté de la dernière protection Gorilla Glass Victus.

Le smartphone se situera très probablement dans le marché du milieu de gamme et sera alimenté par le processeur Snapdragon 662 de Qualcomm. Il fonctionnera sous Android 10, et pourra être mis à niveau vers Android 11. L’appareil disposera d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 20 W. Parmi les autres caractéristiques, citons le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.0, le NFC, la prise en charge à double SIM et le double haut-parleur.

Un smartphone durci

Maintenant, pour en venir aux points forts du Motorola Defy 2021, la société le présentera comme un smartphone durci abordable. Il portera une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, mais ce n’est pas tout.

Le Defy 2021 est doté d’une certification MIL-STD-810H de qualité militaire qui permettra au téléphone de résister aux vibrations, à l’humidité, à l’air salin, à la brume et aux chocs thermiques (manipulation de températures basses à élevées allant de -30 °C à 75 °C pendant 30 min). Il est également supposé être à l’épreuve des chutes avec un PCB solide. Le smartphone est également lavable avec des désinfectants et des savons.

Prix et disponibilité

Le Motorola Defy 2021 disposera de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et est attendu au prix de 269 euros. Il n’y a aucun mot sur la date de lancement de l’appareil pour le moment.