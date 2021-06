Une fuite montre à quel point Windows 7 était censé être magnifique

Windows 7 est déjà un système d’exploitation obsolète, puisque Microsoft en a abandonné le support en janvier 2020, mais cela ne signifie pas nécessairement que les nouvelles fuites ne sont pas super intéressantes.

Et une vidéo publiée sur Twitter par BetaCollector nous offre un regard rare sur les premiers jours de Windows 7, lorsque le système d’exploitation qui est finalement devenu la plateforme de bureau numéro un dans le monde entier était encore un travail en cours.

En d’autres termes, il s’agit de Windows 7 avec une série d’effets visuels qui ont complètement transformé l’environnement de bureau, le rendant tellement en avance sur son temps.

Basé sur le bureau de Windows Vista, ce prototype de Windows 7 possède tout ce qui fait qu’un bureau est moderne, y compris non seulement la transparence et le flou, ou l’acrylique comme on l’appelle aujourd’hui, mais aussi des gadgets de bureau et un menu Démarrer que les gens adorent.

Bien que Windows 7 ne reçoive plus de correctifs de sécurité, sauf si vos appareils sont inscrits au programme ESU, il reste un système d’exploitation très populaire de nos jours.

Here’s a snippet from a fascinating, super-early Windows 7 prototype that really reimagines the desktop environment. I’d love to see something like this today taking advantage of raytracing to really accomplish some neat effects, interactions, etc.! pic.twitter.com/0VCs3pWqul

—BetaCollector (@beta_collector) June 14, 2021