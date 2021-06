IKEA et Sonos annoncent un cadre avec enceinte Wi-Fi intégrée au prix de 179 euros

IKEA et Sonos ont officiellement présenté le dernier produit de leur gamme Symfonisk. Il s’agit d’un cadre photo avec une enceinte Wi-Fi intégrée à 179 euros. Le « cadre photo avec enceinte Wi-Fi » sera disponible à l’achat à partir du 15 juillet. Bien qu’il soit très confusément appelé un cadre photo, vous ne pouvez pas le personnaliser avec vos propres images. Il s’agit simplement d’une œuvre d’art.

C’est la suite d’un projet que Sonos et IKEA ont commencé il y a plusieurs années, avec le lancement de la gamme Symfonisk originale en 2019. À l’époque, deux appareils étaient au programme : une enceinte IKEA Bookshelf abordable, et une version plus chère qui intégrait également une lampe de table. L’attrait était clair : les prix typiquement compétitifs pour lesquels IKEA est connue, mais avec la connectivité et la flexibilité de Sonos. Aujourd’hui, un nouvel ensemble d’enceintes rejoint la gamme.

La façade peut être retirée, révélant ainsi les haut-parleurs situés en dessous, et être remplacée par d’autres couleurs et motifs. Plusieurs styles de l’artiste Jennifer Idrizi seront disponibles, mais les options varieront selon le marché.

Le câble d’alimentation peut être acheminé dans plusieurs directions, en fonction de la prise de courant la plus proche, et IKEA a également prévu une zone de gestion des câbles à l’arrière du cadre. Ce cadre avec enceinte Wi-Fi Symfonisk peut également être placé sur le sol grâce aux pieds inclus ; il y a également un endroit pour les ranger lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

L’expérience audio de Sonos

Sonos a déclaré que le défi de la conception de cette dernière collaboration était de créer un son qui remplit la pièce dans un produit qui sera placé différemment de beaucoup de ses enceintes plus traditionnelles. Mais la profondeur du cadre photo a été utile, et la société a également intégré un guide d’ondes pour diriger le son dans toute la pièce.

Il est possible d’associer deux cadres avec enceintes en stéréo et de les relier pour un look plus épuré, afin qu’un seul cordon d’alimentation soit relié à une prise. Les commandes sont situées à l’arrière du cadre, sur le côté gauche, et les icônes IKEA et Sonos servent d’indicateurs visuels pour savoir où les trouver. Vous pourrez contrôler l’enceinte avec l’application Sonos comme n’importe quel autre appareil de l’écosystème audio de la société, et le support AirPlay 2 est également inclus.