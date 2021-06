by

Windows 11 : une nouvelle interface utilisateur et un nouveau menu Démarrer

Une nouvelle fuite de Windows 11 pourrait avoir gâché la grande surprise de Microsoft pour son événement « what’s next for Windows » du 24 juin. Des captures d’écran repérées sur le site Web chinois Baidu, ainsi qu’une version interne du système d’exploitation entièrement fonctionnelle qui a fait l’objet d’une fuite, montrent un Windows 11 nouvellement redessiné, avec un nouveau menu Démarrer et une nouvelle barre des tâches centrés.

Comme vous pouvez le voir dans toutes les captures de cet article, cela confirme essentiellement ce que Microsoft a mentionné lorsqu’elle a initialement teasé ses futurs plans pour Windows le mois dernier lors du déploiement de la mise à jour Windows 10 May 2021 Update. Ainsi, comme vous le voyez ci-dessous, le menu Démarrer et la barre des tâches ont été repris du défunt système d’exploitation Windows 10 X. En effet, la nouvelle interface utilisateur de Windows 11 et le menu Démarrer ressemblent beaucoup à ce que l’on trouvait initialement dans Windows 10 X. Microsoft avait simplifié Windows pour les appareils à double écran, avant d’annuler ce projet en faveur de Windows 11.

Mais, qu’attendre de cette nouvelle version ? Eh bien, le menu Démarrer de Windows 11 est désormais centré, avec des icônes statiques et aucune prise en charge des Live Tiles de Windows 10. Même la barre des tâches est modifiée, de sorte que les icônes sont plus centrées, loin du côté gauche de l’écran comme c’est le cas dans les versions actuelles de Windows. C’est vraiment beaucoup plus simplifié que ce qui existe dans Windows 10 aujourd’hui.

Vous pouvez également repérer une nouvelle icône bleue du menu Démarrer, qui rappelle le nouveau logo de Microsoft. Une nouvelle boîte de recherche, un bouton d’alimentation dans le coin inférieur droit de la zone du menu Démarrer et des icônes de la vue des tâches mises à jour complètent la liste des changements.

Pas de révolution sur le Windows Store pour le moment

Une page de paramètres distincte présente également la version et des informations sur la version qui a fait l’objet de la fuite. Elle indique Windows 11 Pro comme SKU, ce qui suggère que Microsoft conservera les versions actuelles « Pro », « Home » et « Enterprise » de Windows.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir de grandes mises à jour du Windows Store pour le moment. Comme il s’agit d’une version preview, il est probable que les mises à jour prévues par Microsoft n’apparaissent pas encore. L’interface du Windows Store est en grande partie la même que celle qui existe actuellement dans Windows 10, avec un accès à toutes les mêmes applications disponibles aujourd’hui.

Microsoft aurait travaillé sur une nouvelle boutique d’applications pour Windows au cours des derniers mois, et les rumeurs suggèrent que ce sera un grand changement par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a promis de « débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs » avec Windows, et cela se fera probablement sous la forme d’une nouvelle boutique.

Microsoft serait en train de remanier son Windows Store pour permettre aux développeurs de soumettre n’importe quelle application Windows, y compris des navigateurs comme Chrome ou Firefox. Microsoft envisage également d’autoriser les plateformes commerciales tierces dans les applications, ce qui permettrait aux développeurs d’éviter la commission que Microsoft prélève habituellement sur les systèmes d’achat in-app.

Encore quelques builds avant la version finale

Cependant, il est important de noter que la version de Windows 11 et les captures d’écran qui font actuellement surface ne sont pas encore définitives. Le numéro de build est 21 996,1, et les rapports indiquent que la version « RTM » — la build finale — de Windows 11 sera « au moins 22 000 ».

En outre, selon Zac Bowden de Windows Central, cette version révèle certains aspects de Windows 11 comme la nouvelle interface utilisateur du bureau, les sons de démarrage, mais certaines choses peuvent changer d’ici à ce que Windows 11 devienne officiel. D’autres mises à jour du design des applications, d’autres mises à jour de l’interface utilisateur, pourraient encore arriver.

D’autres fuites pourraient survenir d’ici l’événement du 24 juin, mais pour l’instant, Windows 11 semble bien parti pour être annoncé la semaine prochaine.