Windows 11 pourrait être une mise à niveau gratuite pour Windows 10, Windows 7 et 8.1

Microsoft travaille d’arrache-pied sur la prochaine version de Windows, qui s’annonce comme la plus importante refonte du système d’exploitation depuis plus de 10 ans. L’image de marque de Windows 11 étant pratiquement officielle, c’est une période de changement qui s’annonce, avec de nouveaux visuels à l’ordre du jour, qui modernise tous les aspects de l’expérience utilisateur.

Et à une semaine de son annonce officielle, les fuites et les questions concernant la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft ont commencé à inonder la toile. En fait, une fuite de la version de Windows 11 a déjà révélé ce qui a changé et, peut-être plus important encore, ce qui est resté le même. Certains utilisateurs vont probablement se demander s’ils pourront passer au nouveau Windows sans payer un centime. Il s’avère que c’est exactement ce qu’ils pourront faire, à condition qu’ils n’utilisent pas Windows 8.

Ainsi, si Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement Windows 11, et n’a rien dit de la disponibilité et du prix, nous nous attendons à ce que Windows 11 soit proposé comme une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10

Microsoft a été assez agressive dans la promotion de Windows 10 il y a quelques années. Une partie de sa stratégie consistait à mettre Windows 10 à la disposition des utilisateurs d’anciennes versions de Windows en tant que mise à niveau gratuite, au moins pendant un an environ. Il semble qu’elle utilisera la même stratégie pour Windows 11 avec une petite mise en garde. Windows 10 a été surnommé la « dernière version de Windows », avec des mises à niveau gratuites initialement offertes aux utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.

Par la suite, elle a régulièrement publié des mises à jour saisonnières de Windows 10, adoptant une approche baptisée « Windows as a Service ». Contrairement aux itérations précédentes de Windows, remplacées ensuite par des successeurs à part entière, Microsoft s’est rapidement appuyée sur des bases établies en 2015. Cela a permis à Windows 10 d’évoluer régulièrement et de s’améliorer considérablement par rapport à ces premières versions.

Un principe de base

Microsoft pourrait adopter une approche analogue pour Windows 11, en proposant une mise à niveau transparente pour tous les appareils Windows 10 existants. Une mise à niveau gratuite vers Windows 11 sera directement accessible depuis Windows Update comme une installation assez traditionnelle. Cependant, tout comme vous pouvez arrêter les mises à jour de Windows 10, les utilisateurs auront la possibilité de différer une mise à niveau vers Windows 11 s’ils le préfèrent.

De plus, XDA a découvert des clés de configuration de produit Windows 11 pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1. Cela signifie pratiquement que ces versions pourront bénéficier d’une mise à niveau gratuite vers Windows 11 dès son lancement. Il est intéressant de noter que Windows 8 ne figure pas dans cette liste, ce qui signifie que les utilisateurs devront d’abord passer à Windows 8.1 avant de passer à Windows 11.

Lorsque Windows 11 arrivera plus tard dans l’année, nous nous attendons également à ce que divers fabricants de matériel informatique profitent de ce lancement comme d’une nouvelle opportunité de stimuler les ventes de PC. Les nouveaux PC pourraient être livrés avec Windows 11 préinstallé ou disponible sous forme de mise à niveau gratuite. Les licences Windows 11, comme les versions précédentes de Windows, devraient également être disponibles à l’achat de manière autonome.

Des évolutions visuelles

Windows 11 ressemble beaucoup à ce que Windows 10X aurait été, mais sans les changements architecturaux sous-jacents. Windows 11 représente un pas en avant pour le système d’exploitation, car il rompt avec des traditions qui remontent à plusieurs décennies. Le nouveau menu Démarrer et la nouvelle barre des tâches occupent le devant de la scène, avec une mise en page et une iconographie inédites, qui distinguent fermement cette version des récentes versions de Windows 10.

En outre, divers menus ont été redessinés, avec des coins arrondis partout et la prise en charge de widgets de bureau améliorés. Il y a aussi un nouveau son de démarrage, qui semble s’inspirer de Windows 95. Ce n’est qu’un échantillon de ce que Windows 11 a en boutique, Microsoft devrait fournir davantage d’informations lors d’un événement dédié prévu pour le 24 juin.