Galaxy Watch 4 : la taille de la batterie et d’autres informations révélées

Cette fonctionnalité est devenue de plus en plus courante sur les smartwatches et est particulièrement utile pour les personnes actives qui veulent laisser leur smartphone à la maison pendant leur jogging ou à la salle de sport.

Une version LTE de la Galaxy Watch 4 de Samsung, actuellement non annoncée, est apparue dans un listing FCC , révélant quelques détails sur le wearable et ce que les consommateurs peuvent attendre en matière de connectivité. D’après les documents, il semble que la Galaxy Watch de nouvelle génération présentera certaines similitudes avec le modèle actuel, mais avec des améliorations notables.