Voici le nouveau son de démarrage de Windows 11

Microsoft s’apprête à dévoiler la prochaine version de Windows, Windows 11, le 24 juin. Nous avons entendu de nombreuses rumeurs sur les nouvelles fonctionnalités qui l’attendent, notamment une refonte complète, une mise à niveau du Microsoft Store, etc. Cependant, le géant de Redmond a apparemment annoncé une autre nouvelle fonctionnalité de Windows 11 la semaine dernière — un nouveau son de démarrage. Et bien, cela semble être le cas selon une fuite de la version de Windows 11.

Oui, une version quasi finale de Windows 11 (build #21996) a fait surface sur la toile. Elle nous donne non seulement un aperçu de la nouvelle interface utilisateur du bureau, du menu Démarrer et d’autres nouveaux éléments de la prochaine version de Windows. Mais, nous pouvons également écouter le nouveau son de démarrage de Windows 11.

Si vous faites partie de l’écosystème Windows depuis un certain temps, il y a une chance que vous sachiez que Microsoft a supprimé le son de démarrage avec la sortie de Windows 8, pour finalement lancer Windows 10 sans cette fonctionnalité également. Jensen Harris, l’ancien directeur de la gestion des programmes de l’équipe chargée de l’expérience utilisateur de Windows, a récemment expliqué que l’abandon du son de démarrage dans Windows était une décision dont les bases ont été jetées après qu’il ait évité d’utiliser son ordinateur portable pour ne pas réveiller son enfant.

« J’ai eu une expérience à peu près à la même époque avec mon MacBook Pro. C’était tard dans la nuit, nous avions un nouveau bébé, et c’était à mon tour de me lever au milieu de la nuit avec lui. Je voulais vraiment démarrer mon ordinateur portable pour naviguer sur le Web, mais je ne me souvenais pas si le volume était coupé ou non. Je me suis rendu compte que j’avais une chance sur deux d’appuyer sur le bouton d’alimentation et d’entendre ce bruyant carillon de démarrage, de réveiller ma femme endormie et mon bébé groggy, et que je n’avais aucun moyen de le contrôler », raconte Harris. « J’ai préféré garder mon ordinateur portable fermé plutôt que de prendre le risque. À ce moment-là, j’ai compris que le fait que les appareils émettent un son de démarrage était une très mauvaise caractéristique pour un appareil conçu pour être utilisé dans les espaces les plus privés et intimes d’une personne, à toute heure du jour ou de la nuit ».

Eh bien, branchez vos écouteurs, et préparez-vous. Voici le nouveau son de démarrage de Windows 11 :

Quelle est votre opinion sur le nouveau son de démarrage de Windows 11 ? Bon ou décevant ? Meilleur que le son de démarrage de Windows 7 ?

Vivement le 24 juin !

Avant que le nouveau son de démarrage ne fasse l’objet d’une fuite en ligne, Microsoft a partagé un remix de sons de démarrage de Windows sur YouTube. Il comprenait des sons de démarrage de Windows 95, Windows XP et Windows 7 ralentis à une vitesse de 4 000 %. Cependant, l’indice qui laissait présager un nouveau son de démarrage de Windows était la durée de la vidéo. Elle durait exactement 11 minutes.

Eh bien, il y a beaucoup de choses à décortiquer dans la version de Windows 11 qui a fuité. Windows 11 devrait être annoncé le 24 juin, puis mis à la disposition de tous à l’automne.