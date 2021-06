Samsung prévoit un événement Wear OS à ne pas manquer à la MWC 2021

Samsung ne participera pas en chair et en os au Mobile World Congress (MWC) de cette année, mais la société participera tout de même au méga-événement à la fin du mois de manière virtuelle. Et, il semble que la firme coréenne profitera de l’occasion pour partager quelques détails sur ses prochaines smartwatches — la Galaxy Watch 4 et la Watch Active 4.

L’une des plus grandes surprises de 2021 jusqu’à présent est l’annonce que Samsung et Google s’associent pour affronter le roi de l’industrie des smartwatches : Apple. Samsung et Google (ainsi que Fitbit, récemment acquis par Google) travailleront ensemble pour faire de la plateforme Wear OS de Google un meilleur concurrent de watchOS d’Apple.

Alors que nous avons entendu quelques mots de la part de Google sur ce partenariat, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de Samsung. Cela changera le 28 juin lorsque Samsung tiendra un événement centré sur les smartwatches au Mobile World Congress. La session uniquement en ligne de la société au MWC 2021 aura lieu le 28 juin, entre 19 h 15 et 20 h 15.

Selon l’annonce officielle, l’événement de Samsung présentera des informations sur « l’écosystème Galaxy » ainsi qu’une « nouvelle expérience de la montre ». Samsung affirme qu’elle « réimagine les smartwatches », ce qui laisse peu de doute quant au sujet de la majeure partie de l’événement.

Il s’agira du premier examen approfondi de l’expérience Wear OS par Samsung elle-même. Les deux entreprises promettent des temps de démarrage d’applications plus rapides, une conception plus puissante, une plus grande autonomie de la batterie (meilleure efficacité énergétique), une interface utilisateur personnalisable, et bien plus encore. La plateforme basée sur Android signifie qu’il sera également plus facile pour les développeurs d’intégrer leurs applications aux montres Samsung. En effet, ils n’ont pas besoin de réécrire les applications pour la plateforme Tizen. Cela garantira un écosystème d’applications plus large, ce qui était un inconvénient majeur de Tizen.

Pas d’annonce de la Galaxy Watch 4 ?

Bien qu’il soit peu probable que le géant sud-coréen présente une nouvelle Galaxy Watch pendant l’événement virtuel, c’est une possibilité. Cependant, il n’est pas exclu que nous puissions effectivement avoir un aperçu de ce à quoi ressemble le nouveau Wear OS.

Les futures Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4 fonctionneront probablement avec le nouveau Wear OS. Ce seront les premières smartwatches non Tizen de la société depuis des années. En effet, la société revient à la plateforme de Google après 6 ans à utiliser Tizen.

Le MWC 2021 aura lieu du 28 juin au 1er juillet à Barcelone. De nombreux grands acteurs se sont retirés en présentiel de l’événement en raison des inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19. Cependant, l’organisateur de l’événement, la GSMA, a adopté une approche hybride cette année, permettant aux entreprises de participer virtuellement.