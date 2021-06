Windows 11 comprend un nouveau paramètre de widgets

Windows 11 devrait être livré avec toutes sortes de nouvelles fonctionnalités, et la version qui a été divulguée sur le Web hier confirme plusieurs d’entre elles. Parmi elles, citons ce que Microsoft appelle des « widgets », bien que, comme vous l’apprendrez en lisant la suite de cet article, ce n’est pas exactement ce à quoi vous vous attendez.

Tout d’abord, la dernière fois que Windows a présenté quelque chose de similaire aux widgets, c’était dans Windows 7, lorsque le système d’exploitation a été livré avec un support pour les gadgets. Cette fonctionnalité a finalement été abandonnée pour des raisons de sécurité, Microsoft s’en tenant alors à un bureau simplifié.

Windows 8 a introduit ses Live Tiles sur l’écran Démarrer et Windows 10 les a introduites dans le menu Démarrer, les utilisateurs espérant qu’à un moment donné, elles soient introduites directement sur le bureau.

Il s’avère que non seulement Microsoft ne prévoit pas de le faire, mais qu’elle veut aussi abandonner complètement les Live Tiles. La version qui a fait l’objet d’une fuite révèle que le menu Démarrer de Windows 11 ne comporte plus de tuiles dynamiques, mais utilise une approche inspirée de Windows 10X avec un design plus statique.

C’est exactement la même chose que sur macOS, et elle prend vraisemblablement la place des Live Tiles. Les widgets ont un aspect différent en mode clair et en mode sombre.

Les widgets de Windows 11

Que sont donc les widgets dans Windows 11 ? Une option dans l’écran des paramètres de Windows 11 permet aux utilisateurs de « montrer le bouton widgets » sur la barre des tâches, bien que cette fois, Microsoft fasse en fait référence à l’expérience des actualités et des centres d’intérêt qui est déjà disponible dans Windows 10 et qui obtiendra un changement d’interface lorsque le prochain OS sera disponible.

« Les actualités et les centres d’intérêt dans la barre des tâches permettent d’accéder facilement aux informations qui sont importantes pour vous, sans avoir à basculer entre les applications, les sites Web et les autres appareils. Affichez les conditions météorologiques actuelles de votre emplacement directement sur votre barre des tâches et survolez l’icône pour voir des informations concises et scannables, des sports et des actions aux nouvelles locales et aux derniers gros titres », explique Microsoft.

Windows 11 sera annoncé le 24 juin, tandis que son lancement est prévu pour l’automne de cette année.