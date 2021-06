by

E3 2021 : Resident Evil Village a droit à un DLC et Re:Verse est enfin prêt

Le producteur de Resident Evil Village, Tsuyoshi Kanda, a annoncé aujourd’hui que Resident Evil Re:Verse, le prochain mode multijoueur du jeu de survie et d’horreur, sortira en juillet sur toutes les plateformes compatibles. Le mode sera accessible gratuitement à tous ceux qui possèdent Resident Evil Village et mettra en scène des personnages de la franchise.

Capcom a également annoncé qu’en raison de la demande des joueurs, un DLC est en préparation pour Resident Evil Village, mais n’a pas fourni d’informations supplémentaires ni de date de sortie.

Dans une seule capture d’écran à la fin de sa présentation à l’E3 2021, Capcom a révélé qu’elle était en train de créer le DLC pour Resident Evil Village. Bien que nous sachons pas quand cet opus va sortir, Capcom a promis de fournir « plus d’infos plus tard ». Le développement sur le DLC vient juste de commencer, ce qui signifie qu’il faudra probablement attendre un certain temps avant que les fans n’entendent parler d’autre chose. La réaction initiale des fans semble être positive.

Bien qu’il n’y ait pas eu d’autres détails, cela implique que nous pourrions obtenir davantage de contenu mettant en valeur le personnage le plus populaire du jeu, Lady Dimitrescu. Une autre possibilité serait le retour d’Ada Wong, qui était initialement prévue dans Resident Evil Village, comme l’ont révélé les premiers dessins conceptuels que l’on peut débloquer dans le jeu.

Un mode multijoueur

Resident Evil Re:Verse avait déjà été annoncé en janvier 2021. Ce mode permet aux joueurs de s’affronter dans des matchs à mort en 6v6 avec une variété de personnages des précédents jeux Resident Evil. Ce mode sera disponible partout où l’on peut jouer à Resident Evil Village. La réaction des fans à l’annonce initiale a été très négative, beaucoup d’entre eux préférant voir un retour du mode de jeu Outbreak des titres précédents, mais Capcom semble vouloir aller de l’avant avec Re:Verse. Le mode est lancé pour coïncider avec le 25e anniversaire de la franchise Resident Evil.

Resident Evil Re:Verse sera disponible sur PlayStation 4/5, Xbox One et Xbox Series X/S, PC et Stadia, les mêmes plateformes que Resident Evil Village.