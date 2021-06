Le DJI Mini SE pourrait être son drone le plus abordable à ce jour

DJI s’apprête à annoncer son drone le plus abordable à ce jour. Comme on peut s’y attendre, étant donné le prix annoncé, il ne s’agira pas du drone le plus avancé ou le plus performant du marché, mais tout porte à croire qu’il sera basé sur une technologie fiable et familière. Le drone DJI Mini SE a déjà été repéré dans une boutique Walmart par au moins un acheteur aux aguets, avec un prix de 299 dollars.

La petite machine volante est également répertoriée sur la boutique en ligne de Walmart, bien qu’à l’heure où j’écris ces lignes, il soit indiqué « livraison non disponible » et « collecte non disponible ».

Le Mini SE de DJI semble être le successeur du Mavic Mini de première génération, qui a été lancé en 2019, regroupé avec le contrôleur qui est livré avec les drones Mini 2 et Air 2s. Il est également signalé comme ayant un meilleur châssis.

Le listing de Walmart indique que le Mini SE dispose d’une caméra 2,7K montée sur un cardan à trois axes, tandis que le Mini 2, lancé en novembre 2020, dispose d’une caméra 4K. Le Mini SE a également une autonomie de 4 km, tandis que le Mini 2 peut aller jusqu’à 10 km grâce à l’intégration de la technologie OcuSync. Il promet jusqu’à 31 minutes de vol.

Alors que le Mini 2 coûte 459 euros, le Mini original est toujours répertorié sur la boutique de DJI pour 399 euros. Autrement dit, à 299 dollars, le Mini SE serait le drone le plus abordable de DJI jusqu’à présent, arrivant même moins cher que le drone Spark de DJI, de qualité inférieure, qui coûtait 499 dollars lors de son lancement en 2017.

Une annonce dans les prochains jours ?

Avec ces spécifications à ce prix, le Mini SE de moins de 250 grammes ferait un excellent drone pour débuter, bien qu’il soit utile de noter que ni le Mini (SE) ni le Mini 2 ne sont pas livrés avec des capteurs d’évitement d’obstacles.

Nous avons entendu parler pour la première fois du projet apparent de DJI de sortir une version SE de son plus petit drone au début du mois, lorsque OsitaLV a publié une photo de l’emballage. Plus récemment, DroneDJ a repéré un tweet qui semblait montrer le Mini SE en vente dans une boutique de Walmart. Maintenant, nous avons juste besoin de la confirmation de DJI que le Mini SE est réel.