Beats annonce des écouteurs Studio Buds à 149,99 euros avec suppression active du bruit

Beats a annoncé aujourd’hui sa deuxième paire d’écouteurs sans fil, les nouveaux Beats Studio Buds. Comme son nom l’indique, Beats veut faire de ces écouteurs le genre de casque que les professionnels de l’industrie musicale et les profanes vont adorer.

Proposés au prix de 149,99 euros et disponibles en rouge, noir ou blanc, les Studio Buds ont un design bien différent et plus compact que les précédents Powerbeats Pro. Il n’y a pas de crochets d’oreille ni de tiges, ce qui se traduit par un ajustement très léger et confortable. Ils arriveront cet été en France.

Les Studio Buds sont dotés d’une fonction d’annulation active du bruit, d’une résistance à l’eau et à la sueur IPX4 et peuvent tenir jusqu’à 5 heures sur une charge — si vous laissez l’annulation du bruit désactivée, ils peuvent tenir 8 heures en lecture continue. Ils utilisent également l’USB-C pour la recharge — il n’y a pas de recharge sans fil, malheureusement — et chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

Le design des Studio Buds est simple. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que ces écouteurs bloquent le bruit ambiant (ANC) ou le laissent passer afin que vous puissiez entendre tout ce qui se passe autour de vous (mode transparence).

Il est intéressant de noter que Beats prend en charge les fonctionnalités iOS et Android avec les Studio Buds. Sur l’iPhone, vous bénéficiez de la configuration familière et facile des AirPods et de l’intégration du centre de contrôle. Ils peuvent également effectuer des commandes « Hey Siri » en mains libres. Sur Android, Beats fonctionne désormais avec Fast Pair et les fonctions Find My Device de Google et Localiser d’Apple.

Un son de très bonne qualité

Beats a conçu une toute nouvelle architecture acoustique pour les Studio Buds, qui sont dotés de haut-parleurs de 8,2 millimètres, et la société affirme que vous pouvez vous attendre à « une séparation stéréo exceptionnelle et une faible distorsion harmonique sur toute la courbe de fréquence pour que vous entendiez chaque note ». Néanmoins, vous ne trouverez pas la détection intra-auriculaire pour mettre automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez un écouteur, et la reprendre lorsque vous le remettez. Selon Beats, le capteur que cela nécessiterait prendrait tout simplement trop de place.

Si vous êtes également du genre à passer de longs appels téléphoniques, les Studio Buds sont équipés de microphones intégrés à double formation de faisceau, conçus pour identifier votre voix tout en filtrant le vent et les autres bruits extérieurs.

Rendez-vous cet été pour les découvrir !