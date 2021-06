Les rendus de l’iPad mini 6 font surface sur la toile

by

Suite à diverses rumeurs, Apple a lancé le nouvel iPad Pro avec sa puce M1 maison plus tôt cette année. Cependant, des rapports selon lesquels le géant de Cupertino sortirait un nouvel iPad mini avec un nouveau design circulent depuis un certain temps maintenant. Eh bien aujourd’hui, nous obtenons un premier aperçu de la rumeur du potentiel iPad mini 6 dans certains rendus CAO.

Partagés par Jon Prosser de FrontPageTech, le célèbre spécialiste des fuites chez Apple, les rendus 3D du nouvel iPad mini montrent l’appareil dans toute sa splendeur. Prosser affirme que les rendus sont basés sur « un mélange de schémas, de fichiers CAO et d’images de démonstration » du nouvel iPad mini.

Ainsi, comme le note Prosser, le nouvel iPad mini connaîtra sa première refonte majeure après 6 années d’existence. Il aura la même forme carrée que les derniers iPhone et iPad. Citant un précédent rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Prosser a souligné qu’Apple avait l’intention de supprimer le bouton d’accueil de l’iPad mini 6 pour inclure un écran plus grand dans le même encombrement que le modèle actuel de l’iPad mini.

L’iPad mini 6 ne serait que 3 mm plus grands que l’iPad mini actuel et ses dimensions seraient de 206,3 mm x 137,8 mm x 6,1 mm, selon la fuite. Prosser mentionne qu’il ressemble à l’iPad Air de 2020, mais qu’il est plus petit.

En dehors de cela, pour l’absence du bouton Home en façade, Apple déplacerait le capteur Touch ID vers le bouton d’alimentation. En outre, l’iPad mini 6 sera doté de haut-parleurs radicalement améliorés, qui, selon l’une des sources, sont « follement agréables ». Il prendrait en charge la connectivité 5G et serait équipé du processeur Apple A14. En outre, le connecteur Lightning situé sur la tranche inférieure de l’appareil sera également remplacé par un port USB-C, conformément aux modèles d’iPad modernes. L’iPad mini 6 sera proposé en 3 variantes de couleurs — or (rose), argent et noir.

Apple Pencil mini ?

Nous en savons plus sur le prochain iPad mini. D’après les sources, l’iPad mini 6 sera équipé d’un Apple Pencil. Cependant, il est peu probable qu’il prenne en charge le modèle actuel d’Apple Pencil, mais un nouveau modèle plus petit. Il s’agira plutôt d’un Apple Pencil mini.

Prosser a cité de précédents rapports de fuites qui mentionnaient l’existence d’un nouvel Apple Pencil 3. Cependant, suite à la référence d’aujourd’hui, il a comparé une prétendue image de fuite de l’Apple Pencil 3 avec le modèle actuel, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous. Il est donc possible qu’Apple sorte un nouvel Apple Pencil, notamment pour l’iPad mini, lorsqu’elle lancera l’appareil plus tard cette année.

Selon le rapport, Apple a l’intention de dévoiler l’iPad mini 6 d’ici la fin de l’année 2021. Cependant, rien n’a encore été rendu officiel.