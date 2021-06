Pourrions-nous voir Windows 11 lors de l’événement du 24 juin ?

Quel que soit le système d’exploitation que vous utilisez, vous êtes très probablement enthousiaste à l’idée d’une mise à jour majeure. Si ce n’est que le changement de rythme par rapport à la routine est toujours le bienvenu. Si les mises à jour de Windows 10 sont fréquentes, celle-ci est différente. Regardons les choses en face : il est temps de passer à quelque chose de nouveau. Windows 10 a eu son heure de gloire, mais n’est-il pas temps de passer à autre chose ?

Microsoft a déjà annoncé un événement Windows surprise pour le 24 juin, et alors que la société est restée complètement hermétique sur ce que nous pourrions voir et obtenir plus tard ce mois-ci, plusieurs Microsofties continuent de teaser une annonce assez importante.

Après que le PDG Satya Nadella ait lui-même annoncé la plus grande mise à jour de Windows depuis les débuts de Windows 10 à l’été 2015, c’est maintenant Yusuf Mehdi, vice-président d’entreprise, Modern Life, Search & Devices Group chez Microsoft, qui alimente l’excitation en suggérant que la société annoncerait une nouvelle version de Windows.

« Je n’ai jamais été aussi excité pour une nouvelle version de @Windows depuis Windows 95 ! Bien que je ne me souvienne pas que la boîte était aussi grosse. Réservez la date du 24 juin ! » a-t-il tweeté cette semaine.

I haven’t been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I don’t remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) June 2, 2021