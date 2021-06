Comment installer Android 12 Beta 2 sur votre smartphone ?

Aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à Android 12 Beta 2, la dernière mise à jour du système d’exploitation mobile de Google, juste avant sa sortie au grand public. Cette nouvelle version d’Android 12 Beta 2 comprend une nouvelle « expérience UX WiFi mise à jour » qui permet aux utilisateurs de se connecter à l’Internet sans fil et de gérer rapidement leurs connexions réseau. Cette mise à jour dispose également de nouveaux boutons et indicateurs de microphone et de caméra, ainsi que d’un nouveau tableau de bord de confidentialité.

Pour accéder à la dernière bêta d’Android 12, jetez un coup d’œil au site « Get Android 12 » hébergé par Google. La mise à jour Android 12 Beta 2 peut être chargée sur les Pixel 3, 3 XL, 3a, 3 a XL, Pixel 4, 4 a, 4 a (5G) et Pixel 5. Pour atteindre cette dernière série, vous devrez vous inscrire à Android Bêta pour la gamme de smartphones Pixel.

Si vous avez un smartphone qui n’est pas un Pixel de Google, vous pouvez vérifier la liste des partenaires et des appareils éligibles. Cela inclut ASUS, OnePlus, OPPO, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE.

Si vous êtes un développeur Android TV, vous avez peut-être le Android TV ADT-3 Developer Kit. Si c’est le cas, vous trouverez la page Android 12 Beta for TV avec des instructions sur la façon de faire tourner ce logiciel sur votre appareil.

Vous pouvez également obtenir une image système générique (GSI) si vous disposez d’un appareil compatible avec Treble et ne figurant pas dans la liste des appareils partenaires ci-dessus. La dernière version de ce logiciel devrait apparaître sur la page de téléchargement des GSI chez les développeurs Android.

L’émulateur pour les « autres »

Si vous êtes un développeur Android et que vous ne souhaitez pas tester les applications et autres sur un appareil Android, il y a toujours l’émulateur Android. Vous aurez besoin de la suite logicielle Android Studio — à l’intérieur de celle-ci, vous irez dans Outils — SDK Manager — SDK Tools (onglet) — sélectionnez la dernière version d’Android Emulator et cliquez sur OK.

Une fois l’émulateur installé, allez dans Outils – Gestionnaire AVD, et créez un nouveau dispositif virtuel Android. Sélectionnez Pixel 3, 3a, 4, 4 a ou 5, avec Android 12 64 bits. Téléchargez une image système Android 12 qui correspond à la définition de votre appareil, retournez à votre liste d’appareils virtuels dans AVD Manager, et double-cliquez sur votre appareil virtuel Android 12.