by

by

Android 12 Beta 2 apporte des contrôles de confidentialité améliorés et plus encore

Android 12 Beta 2 apporte des contrôles de confidentialité améliorés et plus encore

Après la publication de la version bêta publique le mois dernier, Google lance aujourd’hui Android 12 Beta 2. La deuxième version bêta introduit un nouveau tableau de bord de confidentialité, une interface UX Wi-Fi mise à jour et nous rapproche du lancement mondial plus tard dans le trimestre. Voici ce que vous devez savoir et comment l’essayer dès aujourd’hui.

Android 12 Beta 2 ajoute davantage de « comportements finaux du système », affine la nouvelle expérience Material You et introduit une « stabilité de la plateforme » supplémentaire pour les développeurs d’applications. Cela dit, il s’agit toujours d’une bêta, alors attendez-vous à rencontrer quelques bugs ou problèmes ici et là.

Petit tour d’horizon des nouveautés.

Quoi de neuf dans Android 12 Beta 2 ?

Tableau de bord de confidentialité

Tout d’abord, un nouveau tableau de bord de confidentialité qui s’appuie sur les changements que nous avons vus dans la première bêta. Google a intégré une section entière dans les paramètres pour la confidentialité des utilisateurs. En cliquant sur une section comme « Localisation », les utilisateurs obtiennent une ventilation détaillée des applications qui ont accédé à leur localisation, à quel moment et pendant combien de temps.

De cette façon, vous pouvez ajuster les permissions en conséquence, rapidement.

Switch rapide pour le microphone et la caméra

Ce changement en matière de confidentialité s’étend également au reste de l’OS, avec de nouveaux boutons pour le micro et la caméra. Outre les indicateurs sur l’écran d’accueil et la barre de notification lorsque le microphone d’un smartphone est utilisé, la deuxième version bêta ajoute un bouton de réglage rapide pour désactiver instantanément le microphone. Grâce à ce changement, vous pouvez couper la connexion à votre microphone ou à votre caméra, puis vous rendre dans les paramètres pour voir quelle application est à l’origine de cette opération afin d’ajuster les autorisations.

En fait, il s’agit d’un interrupteur marche/arrêt rapide pour la caméra et le microphone. Lorsque vous désactivez la caméra et que vous ouvrez une application qui l’utilise, l’écran est noir jusqu’à ce qu’il soit réactivé.

Interface UX Wi-Fi

Google a également intégré une sorte de nouveau « panneau Internet » dans la section connectivité et Wi-Fi de la barre d’état, dans la liste déroulante des paramètres rapides et dans le menu principal des paramètres. Ce nouveau menu permet de passer rapidement et facilement d’un fournisseur d’accès à l’autre ou de résoudre les problèmes de connexion.

Bien sûr, comme il s’agit de la deuxième version bêta, Google a apporté plusieurs modifications pour améliorer les performances, la sécurité et corriger les bugs ou les problèmes de la première version. Vous pouvez consulter les notes de publication de Google pour plus d’informations, mais attendez-vous à une stabilité améliorée, une meilleure autonomie de la batterie, et davantage d’applications qui devraient fonctionner avec la deuxième bêta d’Android 12.

Calendrier des dates de sortie d’Android 12

Google indique que la prochaine grande mise à jour pour la bêta d’Android 12 arrivera en juillet, la 3e version bêta. Si vous envisagez d’installer la version bêta d’Android 12 sur votre smartphone principal, je vous recommande d’attendre cette troisième version.

Ensuite, la quatrième et dernière version bêta ou « release candidate » sortira en août, avant la date de sortie officielle d’Android 12 dans le monde. Google n’a pas fourni de dates précises, mais à titre informatif, Android 11 est arrivé en septembre.