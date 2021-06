La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 risque de faire parler d’elle

Le premier Galaxy Fold était plutôt une preuve de concept, démontrant que les smartphones pliables étaient tout à fait réalisables. Le Galaxy Z Fold 2 était un raffinement, répondant à de nombreux problèmes de durabilité et de facilité d’utilisation de son prédécesseur. Si les rumeurs sont fondées, le Galaxy Z Fold 3 pourrait bien marquer une nouvelle étape dans le rêve du smartphone pliable.

Cependant, une caractéristique se démarque presque comme une belle caractéristique inutile qui, bien que potentiellement meilleure, pourrait encore décevoir ceux qui aiment prendre des selfies ou profiter des chats vidéos.

Pour être honnête, le Galaxy Z Fold 3 sonne presque comme un ensemble de compromis afin de loger de nouvelles fonctionnalités. En particulier, l’ajout du S Pen pourrait avoir entraîné une réduction de l’espace interne qui, à son tour, a entraîné un rétrécissement des écrans et de la batterie. Cela dit, si le S Pen est un accessoire externe, ce raisonnement ne tient plus.

Le futur smartphone pliable de Samsung présente toutefois une autre caractéristique qui pourrait ou non enthousiasmer les fans. Bien que Samsung travaille depuis longtemps sur une caméra sous l’écran, elle pourrait lancer cette technologie en premier sur le Galaxy Z Fold 3. Étant donné les critiques de la première caméra sous écran au monde sur le ZTE Axon 20 5G, cela pourrait ne pas sembler si encourageant.

Cela ne s’applique qu’à l’écran interne, car l’écran de couverture devrait conserver un trou pour la caméra.

On pourrait quand même voir la caméra…

La façon dont cette technologie fonctionne est que l’écran est divisé en deux parties : une petite zone avec une structure de pixels différente et une résolution inférieure à celle de l’écran principal pour permettre à la lumière d’atteindre le capteur de la caméra, et l’écran principal. L’avantage proposé est que vous obtenez un écran intact, sans trou pour loger la caméra. Si l’on regarde le ZTE Axon 20 5G et les prototypes que nous avons vus jusqu’à présent, l’inconvénient est que la caméra est visible sur les fonds clairs, ce qui va à l’encontre du but recherché.

@Ice Universe offre un certain réconfort en affirmant que la transmission de l’UPC ou Under-Panel Camera du Galaxy Z Fold 3 sera supérieure à 40 %, ce qui suggère qu’elle est plus élevée que celle utilisée par ZTE. En un mot, cela signifie qu’elle serait en mesure de laisser passer davantage de lumière à travers l’écran et vers la caméra, ce qui signifie à son tour que la caméra sera en mesure de produire de meilleures images. Cela la rendrait presque comparable aux caméras frontales standards.

Fold3’s UPC transmittance is as high as 40%+, which is much higher than any other brand UPC solutions you have ever seen. —Ice universe (@UniverseIce) June 4, 2021

Malheureusement, l’informateur a également ajouté que la zone de l’écran située au-dessus de la caméra aura toujours ce motif en mosaïque qui la distinguera du reste de l’écran. Il s’agit d’une conséquence inévitable de la technologie, du moins pour l’instant, mais elle n’est heureusement pas très visible, à moins de regarder de près.

Although the light transmittance is high, which is close to the experience of ordinary cameras, its UPC appearance is not perfect.

It looks like mosaic.

You should know which phone I’m talking about. —Ice universe (@UniverseIce) June 6, 2021

Une annonce est attendue vers la mi-août. La production serait en cours et si les rumeurs sont fondées.