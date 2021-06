La caméra et le design du OnePlus Nord 2 sont détaillés dans une nouvelle fuite

Le OnePlus Nord 2 est un smartphone très attendu – le digne successeur du populaire OnePlus Nord, mais les informations officielles restent rares. Une nouvelle fuite fourni davantage d’informations sur ce que le prochain smartphone OnePlus de milieu de gamme pourrait apporter et comment il va se différencier de son petit frère.

Le OnePlus Nord 2 était censé être lancé au deuxième trimestre de cette année selon de précédentes rumeurs, mais il n’y a pratiquement aucune mention dans les mois qui ont suivi, ce qui a conduit certains à croire que le futur OnePlus Nord CE 5 G le remplacera, tandis que d’autres pensent que le Nord 2 sera lancé dans une annonce distincte à une date ultérieure. La fuite d’aujourd’hui rend les choses un peu plus claires.

L’information provient de Digital Chat Station, une source chinoise, qui a révélé quelques informations sur un prochain appareil alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 1200 — qui devrait être le OnePlus Nord 2 (la source n’a pas mentionné explicitement le nom du téléphone). Le Dimensity 1200 est déjà la puce 5G premium de MediaTek, il est donc un peu curieux que OnePlus le mette dans un smartphone de la gamme Nord. Mais encore une fois, les puces de MediaTek sont toujours associées à des smartphones de milieu de gamme, donc cela pourrait correspondre aux attentes de certaines personnes.

Il affirme que l’appareil aura un écran plat avec un rapport écran/corps élevé et une encoche à un seul trou pour la caméra frontale. De plus, le OnePlus Nord 2 serait équipé d’un capteur Sony IMX766 pour la caméra principale. La même caméra est utilisée sur l’objectif ultra-large de 50 mégapixels du OnePlus 9 Pro, qui est considéré comme l’un des meilleurs dans le domaine.

Concernant la conception dudit smartphone, il va suivre la tendance de ses grands frères avec un bloc de caméra rectangulaire à l’arrière.

As per Digital Chat Station, OnePlus is soon to launch a new Dimensity 1200-powered device. Left-aligned punch-hole, IMX766 sensor, the lower right lens is replaced with a flash (when compared with the OP9Pro). The price will be around Yuan 2000.#OnePlus #OnePlusNord2 pic.twitter.com/mSCAUkdHNP

—Mukul Sharma (@stufflistings) June 9, 2021