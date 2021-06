Vivaldi 4.0 est une mise à jour massive qui pourrait vous faire vaciller

Google Chrome est peut-être le navigateur de bureau numéro un au monde et Microsoft Edge est proposé comme option par défaut sur Windows 10, mais ni l’un ni l’autre ne proposent ce que Vivaldi propose. Car oui, Vivaldi était, est, et continuera d’être un navigateur doté d’un arsenal de fonctionnalités démentes, et si certains disent que c’est un outsider de cette catégorie de logiciels, il suffit de l’essayer pour comprendre enfin pourquoi il pourrait vous séduire.

En effet, depuis son premier lancement en 2015, le navigateur Web Vivaldi a été conçu pour les power users grâce à l’accent mis sur des fonctionnalités telles que les raccourcis clavier, une interface utilisateur hautement personnalisable et un flux constant de nouvelles fonctionnalités qui ont été déployées au fil des ans.

Et, Vivalto 4.0, qui est disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes prises en charge, va encore plus loin. Le journal des modifications est absolument énorme, mais je vais mettre en évidence les principales améliorations de cette nouvelle version pour savoir à quoi s’attendre en téléchargeant Vivaldi 4.0.

Vivaldi 4.0 comprend toute une série de nouvelles fonctionnalités, notamment un client de messagerie intégré, un lecteur de flux RSS et un calendrier intégré.

Tout d’abord, le navigateur est désormais doté de Vivaldi Translate, un moteur de traduction intégré alimenté par Lingvanex qui est préchargé avec le navigateur. Également disponible sur Android et les Chromebooks, la fonction de traduction présente un avantage majeur : elle fonctionne sur les serveurs de Vivaldi en Islande, de sorte que les données ne sont pas téléchargées vers des tiers pour exécuter la traduction. Vivaldi affirme qu’il s’agit d’une alternative à Google Traduction ou Bing Traducteur respectueuse de la vie privée, car Vivaldi ne suit pas les données des utilisateurs.

Bonjour, Vivaldi Mail !

Vivaldi 4.0 propose également de nouveaux outils, dont les premières versions bêta de Vivaldi Mail, Calendar et Feed Reader. La nouvelle fonction Vivaldi Mail Beta intégrée au navigateur fonctionne localement sur votre ordinateur, comme Outlook ou Thunderbird. Elle comprend des fonctionnalités telles que la prise en charge de l’ajout de plusieurs comptes de messagerie, une interface utilisateur personnalisable avec prise en charge des onglets et une base de données qui vous permet de rechercher vos e-mails même lorsque vous êtes hors ligne (si les messages ont été téléchargés sur votre appareil).

Feed Reader de Vivaldi vous permet de vous abonner à des flux RSS et de les gérer de la même manière que vous gérez vos e-mails. Visitez la page Web d’un flux RSS et vous verrez un gros bouton « S’abonner » en haut de la page. Vous pouvez également ouvrir le lecteur de flux dans la barre latérale et ajouter manuellement des liens. Vous pouvez utiliser le lecteur pour parcourir rapidement les titres des sites d’actualités, des blogs et d’autres sources, y compris les chaînes YouTube ou même les podcasts.

Vivaldi Calender Beta vous permet d’afficher vos rendez-vous à venir dans un onglet du navigateur ou dans un panneau Web qui s’affiche sur le côté de l’écran. Vous pouvez également définir votre calendrier en local uniquement, le synchroniser avec les serveurs de Vivaldi ou ajouter un calendrier Google, CalDAV ou d’autres calendriers Web.

Il existe également un gestionnaire de tâches qui vous permet de créer et de gérer des tâches qui s’affichent dans la vue Agenda du calendrier.

Une nouvelle expérience moderne

Enfin, Vivaldi 4.0 est désormais livré avec une expérience moderne de première utilisation qui permet aux utilisateurs de configurer automatiquement le navigateur comme ils le souhaitent à l’aide de trois configurations préchargées appelées Essentials, Classic et Fully Loaded. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous choisirez probablement la configuration complète, car elle comprend tout, plus les versions bêta de Vivaldi Mail, Feed Reader et Calendar.

Encore une fois, cette mise à jour est absolument énorme, et elle montre une fois de plus que Vivaldi est un navigateur qui ne cesse de s’améliorer. Et si Google Chrome et Microsoft Edge ne sont pas nécessairement votre tasse de thé préférée, essayez simplement Vivaldi et vous serez impressionné.