Le navigateur Vivaldi est désormais disponible sur iPhone et iPad

Quatre ans après sa sortie sur Android, le navigateur Vivaldi fait enfin ses débuts sur iOS. Doté d’un look distinctif et offrant une expérience différente aux utilisateurs occasionnels et avancés, Vivaldi se targue d’être flexible et polyvalent.

Il existe de nombreux navigateurs tiers sur iOS. Tous les navigateurs iOS sont basés sur le moteur de Safari, même les géants comme Google Chrome, et doivent donc se démarquer par d’autres moyens. Vivaldi est une option que beaucoup attendaient depuis que le développement d’une version iOS du navigateur a été annoncé. Aujourd’hui, vous pouvez l’utiliser.

Vivaldi a enfin publié son navigateur pour iPhone, rejoignant ainsi les versions déjà disponibles pour Windows, Mac, Linux, Android et Chromebooks. La version iOS est dotée de nombreuses fonctionnalités uniques que vous pouvez découvrir, ainsi que de fonctions telles que la synchronisation sécurisée des données de navigation entre les différents appareils.

Tout comme la version Android, le navigateur s’ouvre sur l’écran Speed Dial, qui se compose de galeries de vignettes de signets, vous permettant d’accéder rapidement à vos sites préférés et d’organiser vos signets dans des dossiers imbriqués. L’interface comprend également des panneaux permettant d’accéder rapidement à des outils tels que les signets, l’historique, les notes, la liste de lecture et les téléchargements. Le sélecteur d’onglets vous aidera à gérer les onglets ouverts, privés et synchronisés.

Le navigateur est doté d’une barre d’onglets de type bureau, qui offre un moyen pratique d’afficher les onglets ouverts et de passer de l’un à l’autre. Une section de notes intégrée vous permet de noter des idées et de les synchroniser entre les appareils. La liste de lecture vous permet d’enregistrer des pages Web pour plus tard, sans avoir besoin d’applications ou de comptes externes — et comme tous les autres éléments, elle peut être synchronisée entre les appareils.

Un chiffrement de bout en bout

Vivaldi se distingue par un chiffrement sécurisé de bout en bout pour la synchronisation des données de navigation, y compris les signets, les numéros abrégés, les mots de passe, l’historique et les notes. Le navigateur comprend également un bloqueur de publicités et de traqueurs pour une meilleure confidentialité, ainsi qu’un moteur de recherche personnalisable.

Les propriétaires d’iPhone peuvent ajouter une touche personnelle avec des icônes d’applications personnalisées et un widget Vivaldi pour un accès rapide à diverses fonctionnalités. Pour les utilisateurs d’iPad, Vivaldi est optimisé pour les grands écrans, avec une page de démarrage distinctive, des panneaux à gauche et une gestion efficace de l’espace de travail.

Si ce navigateur vous convient, la version iOS de Vivaldi peut être téléchargée depuis l’App Store pour les appareils fonctionnant sous iOS/iPadOS 15 ou supérieur.