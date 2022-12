Vivaldi ajoute Mastodon à son navigateur

Premier navigateur Web à disposer d’une instance de Mastodon (Vivaldi Social), l’entreprise a intégré la plateforme de réseau social dans la barre latérale , espérant ainsi répondre aux besoins d’un public de plus en plus nombreux de personnes qui en ont « assez des réseaux sociaux de Big Tech et de leurs algorithmes de verrouillage ».

