Le navigateur Vivaldi arrive sur iPhone

by

by

Safari est un bon navigateur, mais si vous utilisez un iPhone, vous avez probablement été tenté par les nombreux choix qui sont présents sur l’App Store d’Apple. Aujourd’hui, un nouveau navigateur vient s’ajouter à la liste, puisque le développeur du navigateur Vivaldi travaille sur une version pour iPhone.

Vivaldi a mystérieusement dévoilé qu’il développait une version de son navigateur pour iOS. À l’exception d’une obscure capture d’écran et d’une vidéo sibylline, le navigateur ne montre pas grand-chose de plus. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à la lettre d’information de Vivaldi pour savoir quand et comment il pourra être téléchargé.

En effet, selon l’entreprise, les places pour télécharger l’application seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les navigateurs tiers sur iPhone et iPad ne remplacent pas vraiment Safari, car Apple oblige tous les développeurs de navigateurs à utiliser le moteur de Safari s’ils veulent publier un navigateur tiers sur l’App Store. Cela a conduit à la seule version de Google Chrome qui n’utilise pas le moteur Chromium, et je n’imagine vraiment pas Apple faire une exception pour Vivaldi. D’un point de vue fonctionnel, Vivaldi devrait donc être analogue à Safari, mais avec quelques améliorations. Il semble que Vivaldi prévoit des balises de type bureau, et peut-être la prise en charge des bloqueurs de contenu.

Nous ne savons pas quand Vivaldi pour iOS sera réellement lancé, si ce n’est « bientôt ».