Les caractéristiques de la batterie de la Galaxy Watch 4 sont dévoilées

Samsung est en train de mettre la touche finale à sa smartwatch de nouvelle génération, puisque la société devrait dévoiler la Galaxy Watch 4 cet été, aux côtés d’une nouvelle gamme de smartphones pliables.

Cependant, la Galaxy Watch 4 fait lentement mais sûrement l’objet de fuites sur le Web, il y a donc une chance que nous sachions à peu près tous au moment où Samsung sera prête à dévoiler l’appareil. Cette fois, ce que nous avons ici est les spécifications de la batterie de la plus petite smartwatch, avec une certification repérée par 91Mobiles indiquant que la Galaxy Watch 4 serait livrée avec une batterie d’une capacité de 247 mAh. Mais tout d’abord, voyons quelques informations essentielles.

La Galaxy Watch 4 sera proposée en deux tailles, à savoir 42 et 46 mm, donc la version la plus petite sera juste un peu plus grande que la plus petite variante de sa prédécesseure et qui était proposée avec un écran de 41 mm.

Mais si ces chiffres sont exacts, alors la Galaxy Watch 4 de 42 mm sera livrée avec la même taille de batterie que sa prédécesseure de 41 mm, malgré la légère augmentation de taille. Si cela signifie que l’autonomie de la batterie pourrait éventuellement être impactée reste à voir, mais il y a une bonne chance que Samsung parie gros sur les optimisations logicielles pour améliorer cet aspect.

Outre la taille de la batterie, ce listing de certification mentionne également une charge de 5 W, ce qui peut sembler lent, mais étant donné la taille des batteries des smartwatches, cela devrait suffire à les recharger assez rapidement.

Le passage à Wear OS

Et en parlant de logiciel, ce sera en fait le plus grand changement qui se produira cette année pour la Galaxy Watch.

La nouvelle smartwatch de Samsung sera lancée avec un mélange de Wear OS et de Tizen, car la société veut parier gros sur la plateforme wearable de Google à long terme. Bien sûr, c’est une grande nouvelle pour Google elle-même, car Samsung devient ainsi le premier nom notable dans la course à la smartwatch à adopter son système d’exploitation.

Bien sûr, tout est encore à l’heure actuelle au stade de la rumeur, donc une certaine dose de scepticisme est définitivement recommandée.