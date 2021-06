Apple pourrait lancer de puissants MacBook Pro au 3e trimestre, avec la puce Apple M1X

Aussi impressionnant que soit le Apple M1, il n’est pas logique de donner aux produits les plus puissants de la gamme d’Apple les mêmes composants que le MacBook Air 2021, avec de récentes rumeurs selon lesquelles le M1X pourrait fournir au GPU RTX 3070 une certaine compétitivité, ce qui en ferait un achat parfait pour les graphistes et les personnes dans le secteur de la vidéo.

De nombreuses prédictions indiquent que les nouveaux modèles de MacBook Pro seront alimentés par une puce plus puissante que la Apple M1. Ce successeur, actuellement surnommé comme le M1X ou M2, est logique étant donné que la gamme complète de Mac mise à jour et même le dernier iPad Pro 12.9 2021 utilisent la puce M1.