Twitter lancera bientôt la nouvelle fonctionnalité « Super Follows »

Twitter semble accélérer son ascension, et ne freine pas le développement de nouvelles fonctionnalités. Twitter travaille à l’introduction de la fonctionnalité « Super Follows » très prochainement. Après avoir été mentionnée pour la première fois en février, elle a été révélée plus en détail par un informateur fiable.

Les nouvelles découvertes de Jane Manchun Wong ont révélé les premiers aspects de l’interface utilisateur, des catégories et d’autres options du processus de demande de « Super Follows ».

Pour ceux qui ne le savent pas, Twitter travaille sur la fonctionnalité « Super Follows » depuis un certain temps déjà. Cette fonctionnalité permet essentiellement aux Twittos ayant plus de 10 000 followers de faire payer un abonnement pour diffuser du contenu exclusif et supplémentaire à un groupe de followers.

Les « Super Follows » d’un utilisateur bénéficieront d’avantages supplémentaires tels que des tweets exclusifs, l’accès à un groupe communautaire et des badges de soutien uniques. Cette application est donc analogue à Patreon ou Twitch Prime, une adhésion qui permet aux utilisateurs de soutenir financièrement leur créateur de contenu préféré en échange d’avantages supplémentaires.

Twitter is working on Super Follows application

Requirements:

—Have at least 10,000 followers

—Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

—Be at least 18 years old

notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2

—Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 6, 2021