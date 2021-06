La production du Galaxy Z Fold 3 aurait commencé

Samsung elle-même a déjà plus ou moins confirmé qu’il n’y aura pas de Galaxy Note 21 cette année, ce qui signifie que les fans des smartphones de la société n’auront que ses smartphones pliables à attendre dans les mois à venir. Bien sûr, s’ils seront en capacité de débourser la somme réclamée est une autre question dont la réponse sera déterminée par le prix et la disponibilité.

Samsung est parfaitement consciente de cette attitude excessivement prudente à l’égard de ses smartphones pliables et semble adopter une approche tout aussi prudente pour la production du Galaxy Z Fold 3.

Selon les sources de WinFuture, Samsung a déjà lancé la production de masse des composants qui seront utilisés pour son prochain smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 3.

En lançant le processus dès le 1er juin, Samsung envoie des signaux indiquant qu’elle lancera l’appareil deux ou trois mois plus tard. Cela confirme à peu près les fuites selon lesquelles le prochain événement Unpacked de Samsung aura lieu fin juillet ou en août, et la disponibilité du produit suivra une ou deux semaines plus tard.

Cependant, le rapport note également que Samsung ne produit qu’un tiers du volume qu’elle prépare habituellement pour les smartphones phares plus « normaux ». Ce n’est pas surprenant étant donné les coûts de construction et le prix de vente plus élevé de ce smartphone pliable, qui se traduit par des risques plus importants. Samsung ne produira apparemment ces smartphones pliables que progressivement, afin de pouvoir procéder à des ajustements en cours de route, en fonction de la réussite ou de l’échec de leurs ventes.

Le Galaxy Z Flip 3 lancé en même temps que le Galaxy Z Fold 3

Le prix jouera certainement un rôle important dans le succès du Galaxy Z Fold 3. Samsung semble avoir ajusté son nouveau modèle, et pourrait avoir régressé dans certains domaines comme la taille de l’écran ou la capacité de la batterie, et d’autres domaines où il a fait progresser l’appareil, comme la prise en charge du S Pen.

En revanche, le Galaxy Z Flip 3 devrait être moins cher que son prédécesseur, et ce, malgré un écran plus grand à l’extérieur et des spécifications améliorées. La production de ce smartphone pliable n’a pas encore commencé, mais on s’attend toujours à ce qu’il soit lancé en même temps que le Galaxy Z Fold 3.