Microsoft Teams se vantera de modes spécifiques pour les journaux télévisés en juillet

Avec la pandémie, des applications comme Zoom et Teams se sont non seulement imposées dans les bureaux et les bureaux à domicile, mais elles sont aussi devenues partie intégrante des médias. Les invités à la télévision qui sont connectés de cette manière sont depuis longtemps la norme, et Microsoft veut maintenant promouvoir davantage cette pratique.

La pandémie liée à la COVID-19 a changé beaucoup de choses, ce qui n’est en rien un nouveau constat. De nombreux aspects demeureront également, avant tout le fait que les vidéoconférences sont quelque chose de tout à fait normal dans le travail et aussi dans les médias. Et Microsoft veut également renforcer ce domaine particulier — certainement pas sans intérêt personnel. Car une application particulièrement bien adaptée à la télévision ou à la Web TV est utilisée en conséquence et c’est bien sûr aussi une publicité pour le produit.

Comme Dr. Windows rapporte, Microsoft veut renforcer ainsi exactement ces fonctionnalités afin de renforcer son utilisation dans les journaux télévisés. Un « mode JT » a récemment été annoncé dans lequel une personne peut se positionner à côté du contenu de différentes manières.

Bien sûr, cela peut être utilisé pour les présentations commerciales ou éducatives traditionnelles, mais cela fonctionne aussi parfaitement pour la télévision ou même pour les actualités sur le Web. C’est surtout pour ces derniers que cette solution peut être intéressante, car avec Microsoft Teams, une présentation professionnelle d’une actualité ou d’un sujet peut être réalisée de cette manière avec relativement peu d’effort technique et surtout à moindre coût.

Selon la société, ces ajouts aideront les présentateurs à adapter le flux Teams à leurs besoins spécifiques et à « promouvoir une présentation et une expérience de consommation plus attrayantes ».

Une disponibilité en juillet

Le fait que cette fonction soit aussi officiellement destinée aux médias est également visible dans son nom, puisque dans la feuille de route de Teams, l’ensemble est appelé « Reporter and Side-by-Side Presenter Mode ». La différence entre les deux : en mode « reporter », la boîte d’information apparaît au-dessus de l’épaule, en mode « Side-by-Side », elle se retrouve sur le côté, ou la personne et l’info sont juste à côté l’une de l’autre.

Il y a maintenant aussi une date de sortie prévue pour cette fonctionnalité, le duo de fonctions doit être publié en juillet. La campagne visant à renforcer l’expérience de présentation de Teams montre que Microsoft est convaincue que les présentations à distance continueront à jouer un rôle central dans le travail, malgré le retour anticipé au bureau. Ayant capitalisé sur la transition vers le télétravail, Microsoft espère pouvoir consolider sa position alors que les entreprises entrent dans une nouvelle phase dans les mois à venir.