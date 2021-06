L’Apple AirPower pourrait encore voir le jour

Nous devrons attendre et voir ce qui se passe à partir de maintenant, mais il est possible qu’Apple ait quelques produits de recharge sans fil intéressants en préparation.

Même après avoir mis un terme à AirPower, il semble qu’Apple travaille toujours à la fabrication d’un tapis de charge fonctionnel pour plusieurs appareils , si le rapport de Bloomberg est exact. On nous dit également qu’Apple « étudie en interne » des méthodes de recharge sans fil qui peuvent fonctionner sur de plus grandes distances que votre tapis de recharge sans fil standard, mais Bloomberg indique qu’ un produit doté d’une telle technologie est « probablement dans plusieurs années » .