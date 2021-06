Windows 11 : les spéculations laissent entrevoir un nouveau nom

En milieu de semaine, Microsoft a annoncé qu’elle dévoilerait l’avenir de Windows lors de sa propre keynote, le 24 juin. Depuis lors, on s’interroge sur ce que le géant de Redmond va présenter et, surtout, sur le nom du « nouveau » Windows.

Tout de suite : si vous êtes habituellement agacé par les spéculations qui vous tirent en partie les vers du nez, vous ne devez pas poursuivre votre lecture de cet article. Parce que certaines des choses que certains observateurs et experts veulent lire actuellement sont de nature plutôt douteuse. En effet, il est fort probable que Microsoft ne présentera qu’une mise à jour majeure de Windows 10 dans trois semaines et non une toute nouvelle version du système d’exploitation.

Après tout, la société de Redmond a annoncé lors du lancement de Windows 10 qu’il s’agirait du « dernier » système d’exploitation et que Windows serait désormais considéré comme un « work in progress » dans le sens d’un modèle « software as a service ». Et vraiment, il n’y a aucune raison d’en douter, même 6 ans après le lancement de Windows 10.

Pourtant, certains pensent que des signes indiquent que la société dévoilera « Windows 11 ». Cependant, il faudra vous laisser porter pour y croire. Par exemple, l’événement commencera à 11 heures, heure locale, le 24 juin, ce qui n’est pas l’heure à laquelle Microsoft commence la plupart de ses événements de presse, comme le note WindowsCentral.

Le deuxième indice (présumé) serait caché dans la courte vidéo animée que Microsoft a jointe sur Twitter dans le cadre de l’annonce de l’événement : on peut y voir une fenêtre avec de la lumière qui éclaire le sol. À la manière des images du Rorschachtest, certains veulent y voir un « 11 » dans les deux faisceaux parallèles.

Windows 10 ou Windows 11 !

Lors de la conférence Build (où le sujet de Windows n’a presque pas été abordé), le PDG de Microsoft Satya Nadella a parlé de la « prochaine génération » de Windows. Tout cela est-il un indice ou même une preuve ? Nous verrons bien. Si Microsoft s’éloigne de Windows 10, alors peut-être verrons-nous effectivement Windows 11. Microsoft travaillait également sur Windows 10X, qui devait s’écarter de Windows 10, mais ce système d’exploitation a été mis au placard, la plupart de ses fonctionnalités étant désormais intégrées à Windows 10.

Qu’est-ce que vous en pensez ? Microsoft devrait-elle mettre en place une version appelée Windows 11 ou laisser le nom Windows 10 tel quel ?