Google annonce ses écouteurs Pixel Buds A-Series à 99 euros

Comme d’habitude pour le matériel de Google, les nouveaux Pixel Buds A-Series ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites, et la société a même tweeté à leur sujet prématurément. Mais hier, les écouteurs Pixel Buds A-Series ont officiellement été annoncés. Ils sont proposés au prix de 99 euros, une économie significative par rapport aux Pixel Buds standard de 199 euros. La liste d’attente pour se procurer les écouteurs Pixel Buds A-Series est disponible à partir d’aujourd’hui. Ils sont disponibles en olive foncé ou en blanc.

Malgré leur coût beaucoup plus faible, les Pixel Buds A-Series conservent la même qualité sonore que les Pixel Buds lancés en 2020. Ils offrent également toujours les commandes vocales « Hey Google » en mains libres et sont classés IPX4 pour la résistance à l’eau et à la sueur. Google a supprimé certaines caractéristiques des précédents écouteurs, comme la recharge sans fil pour l’étui et les commandes par glissement pour le volume, mais les Pixel Buds A-Series ne lésinent pas sur grand-chose d’autre.

Google a utilisé des haut-parleurs personnalisés de 12 mm, dit-il, avec un mode Bass Boost pour aider à amplifier les basses fréquences. Il y a également un évent spatial pour réduire la pression dans l’oreille, ce qui peut aider à rendre les écouteurs plus confortables pour un port prolongé. Google ajoute que le joint dans le conduit auditif lui-même devrait également être plus confortable. Il y a un arc stabilisateur — une ailette en silicone qui s’adapte au contour de l’oreille — pour aider à maintenir chaque écouteur en place.

Chacun des écouteurs dispose d’une connexion sans fil à votre smartphone, pour une utilisation indépendante ou stéréo. Il y a des microphones à formation de faisceau ainsi que le son adaptatif, qui ajuste essentiellement le volume en fonction des conditions de bruit ambiant. Ainsi, si vous passez devant un chantier de construction, les Pixel Buds A-Series augmenteront le volume en conséquence.

L’autonomie de la batterie est évaluée à 5 heures (24 heures en comptant les recharges dans l’étui), et Google affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 3 heures d’écoute avec une charge rapide de 15 minutes.

Des améliorations incontournables

Alors que les Pixel Buds A-Series ont un aspect pratiquement identique aux Pixel Buds ordinaires, Google a modifié le design en adoucissant les crochets d’oreille intégrés/arcs de stabilisation et en les rendant un peu plus petits. La société a également pris des mesures pour éviter les bugs de connectivité et les coupures audio qui affectent encore certains propriétaires de ses derniers écouteurs. Et, les Pixel Buds A-Series peuvent aller plus haut dans le volume global.

Google a-t-il réussi à créer une paire d’écouteurs incontournables à 99 euros ? Eh bien, nous le verrons dans quelques jours après mon test complet.