by

by

Le Amazon Prime Day aura lieu les 21 et 22 juin prochains

Le Amazon Prime Day aura lieu les 21 et 22 juin prochains

Le Amazon Prime Day, la fête annuelle du shopping de l’entreprise, aura lieu du lundi 21 juin au 22 juin, a annoncé officiellement l’entreprise. Les prochaines dates estivales marquent un retour à la normale ; le géant du commerce en ligne a toujours organisé sa fête du shopping à la mi-juillet, mais a reporté l’événement de l’année dernière au mois d’octobre en raison de la pandémie liée à la COVID-19.

Le 21 juin est donc la date à laquelle les offres Prime Day commenceront à affluer, et il s’agira d’un autre marathon de 48 heures de réductions sur presque tout ce qu’Amazon vend : produits électroniques, articles pour la maison, et bien sûr les produits créés par Amazon comme les gammes Echo, Kindle et Fire TV.

Dans son dernier rapport de résultats, Amazon avait déjà confirmé que le Prime Day de cette année aurait lieu au deuxième trimestre. Comme les années précédentes, vous pouvez vous attendre à trouver des réductions sur plus de deux millions d’offres dans le monde, dans toutes les catégories de produits (mode, beauté, maison, high-tech…). En dehors du Black Friday et du Cyber Monday, le Prime Day est devenu l’une des meilleures occasions de faire des affaires.

Amazon affirme que le Prime Day de cette année proposera « plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises vendant sur Amazon dans le monde entier ». En outre, la société affirme qu’elle investit plus de 85 millions d’euros pour aider les petites entreprises pendant le Prime Day.

Et, les membres Prime recevront un crédit de 10 euros à utiliser pendant Prime Day s’ils dépensent 10 euros dans « certaines petites entreprises » sur Amazon du 7 au 20 juin.

Un événement phare

Traditionnellement, l’événement phare a été une énorme source de revenus pour Amazon qui, malgré la pandémie en cours, a réussi à réaliser 108,5 milliards de dollars de ventes nettes au premier trimestre. Les vendeurs tiers ont gagné à eux seuls plus de 3,5 milliards de dollars au cours de l’événement de deux jours l’année dernière.

Depuis sa création en 2015, Amazon a fait de cet événement commercial mondial un moyen de fidéliser les abonnés à Amazon Prime, qui sont désormais plus de 200 millions, et de stimuler les ventes pendant ce qui est souvent considéré comme une période creuse pour les revendeurs.