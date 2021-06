Clubhouse sera bientôt accessible au grand public

En partie grâce à la forme peu conventionnelle de communication uniquement sonore qu’il a adoptée, Clubhouse est rapidement devenu l’un des noms les plus en vogue dans les réseaux sociaux depuis l’année dernière.

Étant donné sa popularité, certains pourraient être surpris de découvrir que le réseau social est toujours un club exclusif qui exige que les autres membres vous invitent d’abord pour y entrer. Ironiquement, il a été lent à se développer même en dehors d’iOS. L’ouverture de ses portes aux utilisateurs d’Android a apparemment aussi ouvert les vannes et Clubhouse ne sera plus un club exclusif à partir de cet été.

Clubhouse a récemment expliqué que sa lenteur à se développer était intentionnelle, même face à de nouveaux rivaux dans le domaine des réseaux sociaux uniquement audio. L’entreprise souhaitait se concentrer sur des aspects plus importants, à savoir le développement de la communauté et la stabilisation des fonctionnalités, plutôt que de s’enliser dans la maintenance des serveurs ou la correction rapide de bugs à partir des dizaines de rapports qui lui parvenaient. Cependant, il semble qu’elle ait atteint un point où elle est prête à ouvrir les portes à tout le monde.

Dans l’un de ses tweets soulignant son récent Town Hall, Clubhouse a révélé qu’il compte déjà plus de 2 millions d’utilisateurs Android.

C’est plutôt impressionnant si l’on considère que l’application Android n’a été lancée qu’au début du mois de mai et qu’elle n’est même pas à parité de fonctionnalités avec iOS. Cela prouve qu’un grand nombre de personnes attendaient simplement que Clubhouse arrive sur leur plateforme mobile préférée avant de se lancer.

✨ Town Hall Highlights 5/30 ✨

💚 Getting closer to feature parity for our 2m+ Android users every day

🌐 Heading for general release sometime this summer! That means the next few updates will be about discovery, notifications, and less visible but very crucial improvements

— Clubhouse (@Clubhouse) May 30, 2021