Clubhouse est maintenant disponible partout sur Android

Au début du mois, la plateforme de réseaux sociaux axée sur l’audio, Clubhouse, a finalement lancé son application sur Android pour les utilisateurs résidents aux États-Unis. Lors de cette annonce, les utilisateurs intéressés vivant en dehors des États-Unis n’avaient que la possibilité de se préenregistrer pour l’application. Eh bien, l’attente est maintenant terminée et Clubhouse est disponible partout pour les smartphones Android.

Clubhouse est allé sur Twitter pour annoncer la plus grande disponibilité de l’application. « Dear everyone, everywhere: @Android is officially live across the globe! ❤️👋 », a écrit Clubhouse dans son tweet. Vous pouvez consulter le tweet d’annonce ci-dessous :

Dear everyone, everywhere: @Android is officially live across the globe! ❤️👋 —Clubhouse (@Clubhouse) May 21, 2021

Cependant, le fait que Clubhouse soit largement disponible sur Android ne signifie pas que tout le monde peut l’utiliser immédiatement. Les utilisateurs ont toujours besoin d’une invitation d’un utilisateur existant de Clubhouse pour accéder à l’application.

La société prévoit d’ajouter des millions de personnes de la liste d’attente d’iOS avant de se développer davantage sur Android. Elle travaille également à l’ajout de nouvelles langues et à l’amélioration des fonctions d’accessibilité de l’application.

Des alternatives sur le marché

L’arrivée de Clubhouse sur Android est une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de pouvoir essayer la populaire plateforme audio sur leur smartphone. Cette décision devrait également contribuer à la croissance de l’entreprise, surtout maintenant que les téléchargements sur iOS ont ralenti.

Depuis que Clubhouse a gagné en popularité, plusieurs entreprises technologiques ont reproduit la fonctionnalité sur leurs plateformes. Nous avons les Twitter Spaces, les Discord Stage Channels, les Voice Chats de Telegram, Reddit Talk, pour n’en citer que quelques-uns.