Firefox 89 apporte une nouvelle interface au navigateur Web de Mozilla

Firefox fait peau neuve à partir de la version 89 du navigateur Web, qui est lancée aujourd’hui. La nouvelle interface utilisateur, précédemment connue sous le nom de code « Proton », comporte de nouvelles icônes, un menu Paramètres redessiné, un nouveau design pour les onglets du navigateur, etc.

Mozilla affirme que le nouveau design donne à Firefox une interface plus facile à utiliser, plus propre, sans autant de fonctionnalités et d’icônes redondantes. Mais comme pour tout changement majeur de l’interface utilisateur, je soupçonne qu’il faudra un certain temps à certains pour s’habituer à la nouvelle disposition, ce qui peut nécessiter de rechercher certains éléments qui ont été déplacés vers de nouveaux emplacements.

Firefox 89 ressemble aussi, très franchement, un peu plus à Google Chrome qu’à Firefox 88. Les onglets du navigateur sont plus grands qu’avant, et ils ont maintenant des coins arrondis plutôt que pointus. Et, les options du menu déroulant d’action/de réglage ressemblent davantage à celles de Google. Les icônes sont remplacées par des descriptions textuelles et les actions Nouvel onglet, Nouvelle fenêtre et Nouvelle fenêtre privée sont placées en haut de l’écran.

Cependant, contrairement à Chrome, il y a un peu d’espace entre chaque onglet du navigateur. Mozilla explique que ces « onglets flottants » indiquent plus clairement que les onglets peuvent être déplacés.

Mozilla a également mis à jour les invites d’autorisation, donnant un aspect plus propre et plus moderne aux fenêtres contextuelles qui demandent si vous voulez autoriser l’accès à votre appareil photo et à votre micro, par exemple.

De multiples changements

Les autres changements apportés à Firefox 89 sont les suivants

Un système de notifications mis à jour avec des messages qui prennent moins d’espace et des messages non essentiels qui ont été supprimés

La lecture automatique des médias est désactivée par défaut

Total Cookie Protection est désormais activée en permanence en mode de navigation privée

Les utilisateurs Mac bénéficient de : Effet de défilement élastique (une animation rebondissante lorsque vous atteignez le bas de la page) Zoom intelligent (double tap avec deux doigts sur un trackpad ou un seul doigt avec une Magic Mouse) Menus contextuels natifs avec prise en charge des thèmes en mode clair et foncé



La nouvelle interface utilisateur est également déployée sur Firefox pour les appareils Android et iOS, avec de nouveaux menus, une nouvelle conception des onglets, de nouvelles icônes et une nouvelle typographie, entre autres.

Si vous ne voyez pas encore la version 89 de Firefox, vous pouvez la mettre à jour aujourd’hui en quelques étapes. Il suffit de cliquer sur le bouton de menu, puis de choisir « Aide », suivi de « À propos de Firefox ». La fenêtre « À propos de Mozilla Firefox » s’ouvrira, puis Firefox devrait télécharger la dernière version. Vous devrez cliquer sur Redémarrer pour mettre à jour Firefox afin de l’appliquer.