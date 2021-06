La Nintendo Switch Pro sera lancée plus tard cette année

La Nintendo Switch a été l’une des consoles de jeu portables les plus populaires du marché, offrant des jeux de niveau console en déplacement. Cependant, depuis sa sortie initiale en 2017, la console n’a pas connu de mises à niveau jusqu’à ce que des rapports concernant une nouvelle Nintendo Switch Pro commencent à émerger l’année dernière. Maintenant, nous avons quelques détails supplémentaires sur le prochain modèle Pro, qui doit prochainement être lancé sur le marché.

La Switch Pro améliorée disposerait d’un écran plus grand, d’une dalle OLED, et offrirait une sortie d’image 4K lorsqu’elle est connectée à un téléviseur. Avant son lancement, un fabricant de périphériques asiatique inconnu, qui affirme avoir vu le nouveau périphérique Switch Pro, a révélé de nouveaux détails à son sujet, rapporte l’éditeur espagnol Vandal. Outre la Switch Pro, Nintendo souhaite également lancer un nouveau dock pour l’appareil.

En commençant par la Switch Pro, on ne sait pas grand-chose sur l’intérieur de l’appareil. Cependant, selon le rapport de Vandal, la variante Pro de la Switch disposera d’un écran plus grand de 7 pouces par rapport à l’écran actuel de 6,2 pouces. Il sera doté d’une dalle OLED au lieu de l’écran LCD du modèle actuel et sera doté de bords plus fins. Grâce à ce dernier point, la taille de l’appareil restera similaire à l’actuel, malgré un écran plus grand.

Cela signifie également que les Joy-Cons et autres accessoires Switch existants continueront d’être compatibles avec la nouvelle Switch Pro.

En dehors de cela, il y aura une nouvelle béquille intégrée à l’arrière de l’appareil qui permettra aux utilisateurs de la poser sur une surface plane. Selon le rapport, la béquille aura un design analogue à celle des béquilles latérales que l’on trouve sur les tablettes telles que la Surface Pro de Microsoft. De plus, l’emplacement micro SD aurait été déplacé et se trouverait désormais sur l’un des côtés du panneau arrière, sous la nouvelle béquille.

En ce qui concerne le nouveau dock pour la Switch, l’appareil aura une taille similaire à celle de l’actuel. Cependant, il sera un peu plus large à l’arrière et comprendra 2 ports USB 3.0 qui sont plus rapides que les ports USB 2.0 de l’appareil actuel. De plus, comme mentionné précédemment, il y aura également un nouveau port Ethernet sur le dock qui permettra aux utilisateurs de connecter leur appareil à un réseau LAN.

La production finale a déjà débuté

Selon des sources initiées, la Nintendo Switch Pro est déjà dans son processus de production final. Ainsi, la société pourrait annoncer l’appareil dans les semaines à venir. Cependant, citant la pénurie mondiale actuelle de puces, le rapport indique que la console pourrait ne pas arriver sur les marchés mondiaux avant novembre de cette année.

Quant au prix, nous n’avons aucune information à son sujet. Cependant, étant donné que l’appareil sera doté d’un écran OLED et offrira une sortie d’image 4K, nous nous attendons à ce que Nintendo fixe le prix de la Switch Pro légèrement plus élevé que celui du modèle standard. Ainsi, alors que des entreprises telles que Qualcomm et Valve auraient préparé une alternative à la Switch, Nintendo a l’intention de sortir un nouveau modèle Switch Pro cette année pour répondre à la concurrence.