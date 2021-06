Google apporterait un système de stabilisation par cardan au Pixel 6

Le futur Pixel 6 de Google et sa variante Pro font l’objet de nombreuses fuites ces jours-ci. Des semaines après que de présumés rendus montrant une refonte aient fait surface sur la toile, certaines spécifications clés sur le matériel de la caméra ont également fait surface. Aujourd’hui, une nouvelle fuite fiable a indiqué sur Twitter que les mises à niveau de la photo ne concernent pas seulement davantage de mégapixels et une gamme de zoom plus élevée, mais qu’il y a également une autre innovation matérielle notable dans les cartons. Il s’agirait d’un « mode steady cam » analogue à celui d’un cardan.

Bien que ce ne soit pas la première fois qu’un système de cardan est inclus dans la configuration de la caméra intégrée d’un smartphone, cela pourrait être la première fois que nous avons accès à ladite fonctionnalité sur un smartphone « grand public ».

Comme nous l’avons vu avec le Vivo X50 Pro il y a environ un an, un cardan dans un capteur photo de smartphone est, en effet, une perspective réaliste. L’inclusion de cette caractéristique sur ce smartphone n’a pas exactement incité le reste de l’univers des smartphones à suivre le mouvement. Mais, comme c’est souvent le cas, une fois qu’une société comme Vivo fait le travail d’inclure une fonctionnalité comme celle-ci dans un smartphone réel, le reste du marché a la possibilité de le faire de manière plus efficace.

Comme l’a noté le journaliste @FrontTron sur Twitter, le Google Pixel 6 va probablement se vanter d’un « mode steady cam » analogue à celui d’un cardan. En outre, la source affirme qu’en dehors d’un mode de stabilisation gimbal, le Pixel 6 sera également équipé d’un capteur Samsung plus grand. Enfin, les améliorations apportées au NPU (Neural Processing Unit) et à l’ISP (Image Signal Processor) garantiront une meilleure sortie de capture vidéo. Alors que les smartphones Pixel ont excellé en photographie, ils sont restés à la traîne par rapport aux prouesses de capture vidéo des fleurons d’Apple et de Samsung.

Évidemment, on peut légitimement penser qu’il y aura de grandes améliorations dans la vidéo si un système analogue à un cardan est inclus.

Pixel 6 stuff Gimbal like steady cam mode

Bigger Samsung sensor, Google custom NPU and ISP—> better than pixel 5

Big improvements in video —Tron ❂ (@FrontTron) May 26, 2021

Qu’apporte le cardan ?

En théorie, le système de caméra à cardan est en fait une version plus raffinée du traditionnel système de stabilisation optique de l’image (OIS) que vous trouverez sur de nombreux smartphones de nos jours. Dans ce cas, le matériel gimbal utilise un cadre magnétique qui est contrôlé par des bobines vocales et un support de pont de suspension qui repose sur des roulements à billes pour se connecter à la base. Cette disposition permet un mouvement sur l’axe X et l’axe Y de 3 degrés chacun, ce qui est beaucoup plus élevé que ce que l’OIS traditionnel peut réaliser.

Quel est l’intérêt de ce système ? Eh bien, un degré plus élevé de liberté axiale signifie une meilleure stabilisation lors de l’enregistrement de vidéos. Associé à l’EIS (Electronic Image Stabilization) et au mouvement amélioré sur deux axes du système OIS, le système devient plus efficace pour annuler les mouvements de la main, et vos vidéos semblent donc plus stables.

Tout cela semble très excitant !