OnePlus WellPaper affiche l’utilisation de vos applications sur votre fond d’écran

Un grand nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles ont été un peu plus « éduqués » dans la régulation de la fréquence d’utilisation des applications sur leur smartphone. Il existe différentes applications de bien-être numérique, qu’elles soient de première ou de troisième main, proposées par les constructeurs et les développeurs d’applications.

La nouvelle application WellPaper de OnePlus transforme les données d’utilisation de vos applications en l’un des trois fonds d’écran dynamique sur Android. Les applications sont simplifiées en 6 catégories — social, style de vie et communication, divertissement, jeux, information et affaires, et outils — qui se traduisent par 6 couleurs dans chaque fond d’écran qui deviennent plus ou moins proéminentes au fur et à mesure que vous utilisez les applications.

iOS et Android ont déjà la possibilité de suivre l’utilisation des applications au niveau du système, mais il faut généralement accéder à un menu dédié pour voir les informations.

L’avantage de WellPaper est qu’il met ces informations d’utilisation en avant et au centre — bien que sous une forme abstraite, de sorte que vous en êtes conscient chaque fois que vous regardez votre écran d’accueil ou de verrouillage. OnePlus dit espérer que cela aidera les utilisateurs d’Android à « visualiser et mieux comprendre leurs habitudes numériques quotidiennes ».

L’application propose trois designs parmi lesquels vous pouvez choisir. Le design Composition est un peu lourd en termes de données puisqu’il utilise des tuiles animées pour représenter vos données. Le design Glow s’inspire des néons de la culture pop comme Cyberpunk 2077. Le design Radial se compose d’anneaux de lumière plus ou moins épais aux tons doux. Vous pouvez donc changer de mode de fond d’écran en fonction de votre humeur.

Pas trop énergivore

Google a expérimenté des initiatives analogues par le passé. En 2019, il a publié une série d’applications expérimentales de bien-être numérique dans le Play Store, y compris Unlock Clock, un fond d’écran dynamique qui affiche un décompte du nombre de fois que vous avez déverrouillé votre smartphone dans la journée.

OnePlus affirme que la nouvelle application, créée par l’équipe interne de logiciels expérimentaux OneLab, devrait fonctionner sans consommer trop de la batterie de votre smartphone. Elle ne génère une nouvelle image qu’une seule fois lorsque vous déverrouillez votre téléphone, plutôt que d’effectuer une mise à jour constante en arrière-plan. Vous trouverez davantage de détails sur l’utilisation de chaque application dans l’application WellPaper.

WellPaper est désormais disponible sur le Google Play Store, et fonctionne sur les appareils fonctionnant sous Android 7.0 et plus.