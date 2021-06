Intel lance deux nouveaux processeurs Tiger Lake U-Series et son modem 5G

Lors de sa récente conférence virtuelle au Computex 2021, Intel a dévoilé deux nouveaux processeurs de 11e génération sous sa Tiger Lake U-Series. Cette annonce intervient juste après que l’entreprise ait annoncé de nouveaux processeurs Core de 11e génération de la série H pour les ordinateurs portables. Cependant, avec les nouveaux processeurs de la série U, Intel a également annoncé son tout premier modem prêt pour la 5G, appelé Intel 5G Solution 5000.

Avant de parler de ce dernier, permettez-moi de vous présenter rapidement les deux nouveaux processeurs Intel Core U-Series.

Le nouveau processeur Intel Core i7-1195G7 est le premier processeur TGL-U capable d’atteindre 5 GHz grâce à la technologie « favored core » de l’entreprise, baptisée Turbo Boost Max 3.0. Ce processeur à 4 cœurs et 8 threads a également une fréquence de base de 2,9 GHz, une fréquence tous cœurs de 4,6 GHz et une carte graphique intégrée Intel Iris XE (cadencée à 1400 MHz). De plus, le processeur prendra en charge jusqu’à 64 Go de RAM DDR4-3200 ou jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4X-4266.

En ce qui concerne le deuxième processeur, le Core i5-1155G7 d’Intel est une version rafraîchie de l’actuel Core i5-1145G7. Il est également doté de 4 cœurs et de 8 threads et affiche une fréquence maximale de 4,5 GHz pour un seul cœur. Le nouveau processeur Core i5 a une fréquence de base de 2,5 GHz. Il est également doté de la carte graphique Intel Iris XE avec 80 unités d’exécution et une fréquence maximale de 1 350 MHz.

Intel 5G Solution 5000, le partenariat avec MediaTek

Pour ce qui est du tout premier module 5G du fabricant de puces, le Intel 5G Solution 5000 est développé en partenariat avec MediaTek et Fibocom. L’entreprise a vendu son unité 5G à Apple en 2019. Après cela, Intel a annoncé son partenariat avec MediaTek pour développer conjointement des modems 5G pour les ordinateurs portables et le Intel 5G Solution 5000 est le résultat de cette entreprise.

Pour en revenir au produit lui-même, il s’agit d’un module M.2 qui prend en charge la 5G Sub-6 GHz, la 4G LTE et la 3G WCFMA. Il communique par l’interface PCIe 3.0 et prend en charge Windows, Linux et Chrome. De plus, il peut fournir des vitesses de téléchargement de 4 700 Mb/s et d’upload de 1 250 Mb/s en 5G.

D’autres annonces prochainement

Tels sont donc les produits dévoilés par Intel lors de sa conférence virtuelle Computex 2021. En plus de ces deux nouveaux processeurs Tiger Lake U-series, la société vise à ajouter de nombreuses autres variantes à ladite gamme dans les prochains jours. Elle s’attend également à ce que plus de 60 ordinateurs portables soient équipés de ses processeurs Tiger Lake U-series de 11e génération à l’avenir.

Quant au modem Intel 5G Solution 5000, l’entreprise s’attend à ce que des sociétés telles que HP, ASUS et Acer soient les premières du secteur à intégrer le module dans leurs prochains ordinateurs portables compatibles avec la 5G.