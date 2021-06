Les AirPods 3 d’Apple arriveront en 2021 avec une tige plus courte

Alors que ce produit devait être dévoilé plus tôt cette année, il a en quelque sorte été reporté à l’année prochaine. En plus du changement de design, les AirPods Pro 2 seraient dotés de capteurs de mouvement améliorés pour un meilleur suivi de la condition physique, affirme le rapport. Pour l’instant, il n’est pas prévu d’améliorer les AirPods Max, ajoute le rapport, à l’exception de l’introduction de nouvelles options de couleur.

Comme le montrent les photos (comme celle ci-dessus), cela a produit un design de AirPods 3 qui n’est pas une copie exacte des AirPods Pro – notez l’absence d’embouts amovibles, par exemple — mais qui a l’air plus élégant et plus compact.

Selon le rapport, les AirPods 3 pourraient être lancés avec un nouvel étui de charge . En outre, les écouteurs seront redessinés pour présenter des tiges plus courtes , indique le rapport, remplaçant les longues tiges des AirPods de la génération actuelle. Pour ceux qui l’ignorent, nous avons vu des rendus et une image révélant un tel design. Les nouveaux modèles AirPods d’Apple devraient également prendre en charge la fonction « Spatial Audio » récemment annoncée par le géant à la pomme croquée.