Les profils d’utilisateurs pour la Google TV pourraient enfin arriver

Google TV, qui a été lancé avec le Chromecast nouvellement redessiné, est censé offrir une expérience Android TV améliorée tout en étant basée sur Android TV en dessous. Cela dit, il lui manque ironiquement certaines fonctionnalités que Android TV possède depuis longtemps. Google a fini par répondre à l’une d’entre elles en déployant les profils d’enfants pour rassurer les parents.

Mais, il manque encore la prise en charge de plusieurs profils d’adultes, une fonctionnalité qui pourrait bien arriver bientôt sur Google TV, du moins on l’espère.

Bien que les téléviseurs soient souvent considérés comme des appareils familiaux ou collectifs, tout le monde n’a pas les mêmes goûts en matière de divertissement. L’avènement des Smart TV et de leurs myriades de sources de contenu a rendu les choses un peu plus personnelles et a fait naître le besoin de profils différents pour les différents utilisateurs afin d’éviter que leur contenu ne se mélange avec celui des autres.

Cependant, avec des plateformes telles qu’Android TV et Google TV, le besoin est encore plus grand en raison des systèmes de recommandation qui prennent en compte les historiques de visionnage et de recherche des utilisateurs. Lors de son lancement, Google TV ne prenait pas en charge ce type de profil, même s’il permettait la connexion de plusieurs comptes Google sur un même appareil. Le résultat final est que seuls les recommandations et l’historique du compte principal sont pris en compte.

Google TV finira par prendre en charge plusieurs profils d’utilisateurs et l’examen de la dernière version de l’APK par 9to5Google laisse entendre que cela pourrait arriver plus tôt que prévu. L’application Google TV Home contient apparemment un texte qui indique que des préparatifs sont en cours pour le déploiement de cette fonctionnalité. Cependant, personne ne sait encore quand cela se produira.

Améliorer le profil enfant

La dernière version de l’application cache également des préparatifs en cours pour améliorer la prise en charge du profil des enfants, déjà existante. Il y aura un tutoriel d’accueil pour les parents qui les guidera sur la façon de créer de tels profils et, plus important encore, sur la façon de masquer le contenu inapproprié de ces profils.