Comment protéger par mot de passe la page Mon activité de Google ?

Il s’agit d’une fonctionnalité plutôt bien pensée qui vise à protéger l’historique des activités numériques d’un utilisateur. Elle est particulièrement utile à une époque où la plupart des gens travaillent à distance et utilisent les applications et services Google. Les utilisateurs souhaitent donc protéger l’historique de leurs activités numériques pour éviter les potentiels cybercrimes.

De nombreuses personnes dans le monde sont très préoccupées par leur vie privée en ligne. Personne ne veut que d’autres personnes sachent ce qu’elles font en ligne, car ces informations peuvent être très personnelles, notamment en ce qui concerne les recherches sur les conditions médicales et autres. Lorsque les utilisateurs des produits Google, notamment les appareils Android, les enceintes connectées et le navigateur Chrome, surfent sur Internet, l’historique de leurs activités est stocké sur les serveurs de Google.