Le nouveau Mac mini M1X fait l’objet d’une fuite et il est très alléchant

Cette semaine, le dernier-né de la gamme de Mac mini est apparu dans une fuite laissent entendre qu’il se vantera d’un processeur plus puissant et davantage de ports. Ce nouveau périphérique a fait l’objet d’une fuite avec un potentiel de 4 ports USB4/Thunderbolt 3, un port Ethernet, une sortie HDMI et 2 ports USB-A. La même source a suggéré que ce nouveau produit disposera d’un connecteur d’alimentation magnétique pour la première fois dans l’histoire du Mac mini.

L’information provient d’une vidéo réalisée par Jon Prosser. Cette vidéo suggère que ce Mac mini doté de la puce Apple M1X remplacera le Mac mini doté d’une puce Intel dans les Apple Store, ce qui rapprochera de plus en plus la gamme d’ordinateurs de bureau d’Apple des puces fabriquées par Apple, qu’il s’agisse pour l’entrée et le haut de gamme.

Il est bon de rappeler que le premier modèle équipé d’une puce Apple Silicium n’est pas très différent de son homologue Intel. Nous retrouvons le même design à l’extérieur, notamment les deux ports USB-A, les deux ports Thunderbolt USB-C, HDMI et Ethernet, ainsi que la prise audio et le port d’alimentation. Mais, il semble que les choses pourraient changer et que nous pourrions obtenir un Mac mini plus petit et plus puissant.

Le nouveau Mac mini pourrait arriver avec un design plus fin. Sa base circulaire pourrait également être remplacée par une paire de bandes en caoutchouc comme celles que nous pourrions obtenir avec le nouveau MacBook Air. En outre, la dernière version de la puce, la Apple M1X, permettra au Mac mini d’être équipé de davantage de ports que le Mac mini précédemment commercialisé avec la puce M1 standard.

Prosser a émis l’hypothèse que l’apparition du connecteur d’alimentation magnétique est l’un des deux indicateurs que le Mac mini sera disponible dans une variété de couleurs. Ce même type de connecteur d’alimentation est apparu avec l’iMac M1, le premier iMac des temps modernes à apparaître dans une variété de couleurs de boîtier.

Un Mac mini coloré ?

L’autre élément qui fait pencher la balance en faveur d’un certain nombre de couleurs pour ce nouveau Mac mini est la composition du matériel. Cette dernière fuite suggère qu’une finition supérieure semblable à du verre laisse présager une grande variété d’options de couleurs. Mais pour rendre les choses encore meilleures, le nouveau Mac mini pourrait être livré avec les mêmes spécifications que le futur MacBook Pro, ce qui signifie que nous pourrions obtenir jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs, 16 ou 32 cœurs graphiques, et plus encore.

Si ce que nous voyons ici est effectivement indicatif du design final du Mac mini pour 2021, ce sera la dernière confirmation en date qu’une fuite survenue plus tôt cette année était également exacte. Ce nouvel appareil ne sera que le dernier en date d’une série d’appareils Apple multicolores et extrêmement puissants, qui fonctionnent avec le propre processeur d’Apple à l’intérieur.