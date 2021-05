Build 2021 : Microsoft publie Windows Terminal Preview 1.9 avec de nouvelles fonctionnalités majeures

À l’occasion de la conférence BUILD 2021 de Microsoft, la société met en avant de nouvelles fonctionnalités destinées aux développeurs, notamment des mises à jour de certaines fonctionnalités les plus « geek » que la société a ajoutée à Windows ces dernières années.

La dernière version de l’application Windows Terminal peut être ouverte depuis n’importe quel écran de Windows à l’aide d’un raccourci clavier. La version 1.0 du gestionnaire de paquets Windows sera bientôt disponible et permettra d’installer et de désinstaller plus de 1 400 applications à partir de la ligne de commande. Et Microsoft étend la prise en charge de l’exécution d’applications Linux de bureau avec une interface utilisateur graphique avec le déploiement de WSLg.

Lors de la conférence BUILD de l’année dernière, Microsoft avait promis d’ajouter le support des applications GUI Linux au Windows Subsystem for Linux (WSL). Eh bien, lors de la conférence BUILD 2021, le géant de Redmond a finalement réalisé ce rêve. La prise en charge des applications Linux à interface graphique sur Windows 10 est officiellement disponible pour tous les développeurs. Il a d’abord été lancé en preview au début du mois dernier.

« Nous avons ajouté la prise en charge des applications Linux à interface graphique dans le WSL, ce qui permet d’exécuter vos éditeurs, outils, utilitaires et applications Linux préférés [sur Windows 10]. Cela améliorera considérablement votre capacité à construire, tester, déboguer et exécuter des applications Linux », a déclaré Microsoft dans un article de blog.

L’objectif du projet est de permettre aux développeurs (ou à toute autre personne) d’utiliser Windows comme système principal, mais aussi d’exécuter des applications qui ne sont peut-être disponibles que pour Linux ou qui fonctionnent mieux avec Linux, sans avoir à redémarrer dans un autre système d’exploitation ou à charger une machine virtuelle. Cela dit, vous devez activer le WSL, car il s’agit d’une fonctionnalité facultative de Windows 10. Et vous devrez très probablement installer un pilote graphique pour obtenir les meilleures performances. Vous pouvez trouver plus de détails sur les pages GitHub de WSL et WSLg.

Le mode Quake de Windows Terminal 1.9

Pendant ce temps, la version 1.9 de la preview de Windows Terminal intègre de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. L’une d’entre elles est la possibilité de définir l’application comme émulateur de terminal par défaut sous Windows, ce qui permet à toute application de ligne de commande de se lancer automatiquement dans Windows Terminal.

Une autre nouvelle fonctionnalité est ce que Microsoft appelle le mode Quake : vous pouvez désormais lancer Windows Terminal depuis n’importe quel écran en appuyant sur une combinaison de touches de raccourci. Par défaut, il s’agit de Win +`, mais les utilisateurs peuvent personnaliser le raccourci pour utiliser différentes touches. Le terminal couvre la moitié supérieure de l’écran lorsqu’il est appelé, et vous pouvez ensuite le fermer en appuyant sur le même raccourci clavier.

Microsoft a également ajouté de nouvelles options de police, mis à jour l’interface utilisateur des paramètres et corrigé un certain nombre de bugs. Vous trouverez plus de détails dans l’annonce de la version 1.9 de Windows Terminal Preview.