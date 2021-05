Voici OnePlus Watch CyberPunk 2027, un joli mariage

by

L’édition OnePlus Watch CyberPunk 2027 est proche de voir le jour, avec une édition spéciale de sa première smartwatch qui suit le lancement de la version CyberPunked du smartphone OnePlus 8T qu’elle a dévoilé fin 2020.

Le lancement de la OnePlus Watch a été entaché par des rapports de bugs, et en effet, plusieurs problèmes ont été remontés lors des tests. Il est donc peut-être ironique que OnePlus ait obtenu la licence d’un jeu vidéo qui a également été largement décrié pour avoir été lancé avec une foule de bugs.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez vous attendre à des cadrans de montre à thème avec le boîtier et le bracelet de montre offrant des couleurs à thème CyberPunk. En dehors de cela, il est prévu qu’elle offre les mêmes spécifications que la OnePlus Watch standard.

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à un boîtier circulaire de 46 mm et à un écran tactile AMOLED de 1,39 pouce. Elle sera également dotée d’un GPS intégré, d’un capteur de fréquence cardiaque et aura la capacité de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. Vous pouvez également vous attendre à un lecteur de musique pouvant accueillir 500 chansons et à la promesse d’une autonomie pouvant atteindre deux semaines.

La OnePlus Watch en édition limitée sera disponible en Chine à partir du 24 mai, mais il n’y a aucune information sur son prix. La version actuelle est vendue au prix de 149 euros et on peut penser qu’il faudra débourser un peu plus pour l’avoir à son poignet.

Cela fait suite aux nouvelles que l’édition limitée de la version cobalt de la OnePlus Watch, qui a été annoncée en même temps que l’édition standard, a également atterri en Chine. Il y a même des rumeurs selon lesquelles une édition Harry Potter de la montre est également en préparation.

Allons-nous voir une amélioration logicielle ?

La question de savoir si l’arrivée de ces nouvelles éditions sera en mesure de sauver les débuts plutôt décevants et buggés de OnePlus dans le monde des smartwatches est à débattre. Depuis lors, OnePlus a été occupé à publier des correctifs et à ajouter des fonctionnalités que beaucoup s’attendaient à voir en place lorsque la montre a été annoncée plus tôt cette année.

Je suis encore en train de finaliser mon test de la smartwatch, mais il est clair qu’avec tant de smartwatches déjà sur le marché, il a toujours été difficile pour OnePlus de rivaliser. Bien qu’il soit formidable de voir un nouveau look pour sa smartwatch, on peut espérer qu’elle continue ses travaux pour son logiciel.