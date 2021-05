Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung pourrait arriver sans aucun bouton physique

Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est attendu dans les prochains mois, et quand il apparaîtra, il pourrait ne pas avoir de boutons physiques — ou du moins c’est ce que suggère un brevet Samsung récemment publié.

LetsGoDigital a fait des recherches sur le brevet pour découvrir le dépôt, qui montre un appareil qui ressemble beaucoup au Galaxy Z Fold 3. Au lieu de boutons physiques réels, le smartphone est contrôlé par des boutons capacitifs (immobiles, intégrés) et des gestes.

Cela serait particulièrement utile lorsque le smartphone pliable est dans son état fermé, lorsque les deux « côtés » de l’appareil sont l’un à côté de l’autre — cela donne aux utilisateurs deux fois plus d’espace pour travailler sur le bord du gadget, et avoir des boutons capacitifs et un contrôle gestuel pourrait être une option plus intuitive que l’approche conventionnelle.

En intégrant des panneaux latéraux qui peuvent excepter les tapotements, les pressions et les balayages, Samsung serait en mesure d’élargir le nombre de contrôles et de fonctionnalités accessibles que le smartphone soit ouvert ou fermé.

Le brevet a été déposé en novembre 2020, mais il n’y a aucune indication claire de savoir si cela va être prêt à temps pour le lancement du Galaxy Z Fold 3. Les dernières fuites et rumeurs indiquent un lancement en août pour le smartphone pliable, aux côtés du Galaxy Z Flip 3.

Des améliorations

Si cette technologie sans bouton n’est pas prête pour les smartphones pliables de cette année, nous pourrions bien la voir apparaître en 2022 : à ce jour, Samsung semble très attaché à ce facteur de forme, et la société semble susceptible de lancer au moins deux smartphones pliables par an dans un avenir prévisible.

Diverses rumeurs et fuites nous ont donné une idée de ce que nous pouvons attendre du Galaxy Z Fold 3 de cette année, le successeur du Galaxy Z Fold 2 qui a été lancé en août 2020. Nous nous attendons à quelques améliorations dans le domaine de la photo. En effet, le Galaxy Z Fold 3 est pressenti pour venir avec une caméra frontale logée sous l’écran qui devrait améliorer l’esthétique globale du smartphone pliable.