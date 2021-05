La feuille de route du AMD Ryzen 6000 laisse entrevoir de grosses améliorations

Les amateurs d’ordinateurs portables ont de quoi être impatients. Malgré la domination d’AMD sur le marché des ordinateurs de bureau, la société a eu du mal à s’imposer dans le secteur du mobile. Renforcer l’architecture Zen 3, déjà puissante, avec des graphiques RDNA 2 et une conception plus économe en énergie est une stratégie gagnante , mais nous n’avons pas encore vu ce que Intel a en réserve pour 2022.

La feuille de route révèle également d’autres puces, moins excitantes, à venir. Les puces « Van Gogh » et « Dragon Crest » sont des modèles spéciaux destinés aux appareils ne disposant pas d’une grande puissance. Les puces « Dali » et « Pollock » sont déjà sur le marché, construites spécifiquement pour les fabricants et destinées aux ordinateurs portables économiques. AMD commercialisera les processeurs « Barcelo » en même temps que « Rembrandt », en utilisant probablement la même marque, mais en ciblant des machines de moindre qualité. C’est ce qu’AMD fait avec les puces mobiles Ryzen 5000.

Les puces Rembrandt « U » visent les ordinateurs portables fins et légers avec seulement 15 watts de puissance, tandis que les puces Rembrandt « H » iront jusqu’à 45 watts pour les ordinateurs portables dédiés aux jeux. Les deux puces prendront en charge le PCIe 4.0, la DDR5 et l’USB 4. AMD associera probablement ces puces aux cartes graphiques RX 6000M pour ordinateurs portables, dont le lancement est prévu prochainement.

La source @Broly_X1 a partagé en fin de semaine dernière une feuille de route détaillant les plans mobiles d’AMD jusqu’en 2022. La feuille de route confirme et ajoute un contexte à de multiples fuites et rumeurs, montrant que AMD travaille sur une refonte du Zen 3+ pour le mobile, dont le lancement est prévu en 2022.